Tiene 15 años, intentó saquear un kiosco, le pegaron un tiro y quedó parapléjico

Luego de las operaciones políticas de ciertos sectores de la oposición y de la organización a través grupos de WhatsApp, algunas ciudades sufrieron intentos de saqueos y robos de mercaderías. Una de esos episodios se dio en Río Negro, cuando unas 15 personas intentaron robar un kiosco, ubicado en la Avenida del Trabajador y Cayastá. Pero, varios comerciantes se defendieron a los tiros y repelieron los robos. Pero un menor de 15 años se llevó la peor parte al recibir un impacto de bala en la columna y quedar parapléjico.

Según datos oficiales, el adolescente pelea por su vida en el Hospital Provincial Castro Rendón. Desde la Fiscalía de Delitos Juveniles confirmaron que el chico no tiene antecedentes de ningún tipo. De hecho, su padre, Javier Santibáñez afirmó en una entrevista radial: “Mi hijo no va a volver a caminar más y ahora su vida depende de un respirador”.

Y apuntó directamente contra el comerciante que le habría disparado por la espalda al joven: "Ya le cambió la vida a él, me cambió la vida a mí, les cambió la vida a todos. Y yo quiero que este tipo se haga responsable, porque si no se hace responsable, lo que le pasó a mi hijo, le va a pasar a otra criatura del barrio".

En tanto, sobre el presunto saqueo al kiosco barrial, Santibáñez afirmó sobre lo que hizo su hijo: "Para mí es una travesura, porque de saqueo no tiene nada, porque tanto por dos cajas de zapatos como si hubiera sido un chupetín, no te da derecho a dispararle a la columna a nadie. De última, tirá un tiro al aire, no sé, o llama a la Policía".

Por su lado, la dueña del kiosco, llamada Vanesa, explicó que apenas terminó el robo en su negocio, encontró al menor tirado en el piso. También afirmó: “Ni yo, ni nadie de mi negocio tiene armas. No sé quién le pudo disparar. Lo que sé es que nosotros no fuimos”. Por último contó que en los últimos días recibió mensajes a su teléfono: “Me amenazaron por haber lastimado a este chico. Yo no tuve nada que ver”.

Por el lado de la familia del menor de 15 años, el ataque a tiros se habría dado cuando él volvía de la casa de un amigo. Al ver el disturbio, se agachó a agarrar una caja que vio en la vía pública y ahí sintió un impacto en la espalda. De inmediato, cayó al piso. Cuando los médicos lo revisaron, descubrieron que tenía una herida de bala que ingresó por el omóplato izquierdo, pegó en la columna y salió por el pecho.

Tras una larga investigación, los fiscales entrevistaron a un testigo que vio a un hombre vestido de negro que disparaba con una pistola desde el techo del kiosco y de una pollería contigua. Ese hombre se encuentra detenido. Según el padre del joven, el acusado es el dueño de los locales que se alquilan. Ahora la investigación quedó a cargo de la fiscal Valeria Panozzo y criminalística está realizando las pericias para determinar desde dónde y con qué arma le dispararon al chico.