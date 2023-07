Tiene 17 años y denunció que fue torturado por patovicas en un boliche: "Me sacaron la ropa y me hicieron bailar"

Joaquín tiene 17 años y había salido a bailar con sus amigos como cualquier otro fin de semana; pero lo que debía ser una noche inolvidable de risas, tragos y diversión, no tardó en convertirse en una verdadera pesadilla. Este último sábado por la madrugada, el adolescente fue torturado por patovicas del boliche del Parque Leloir en Ituzaingó, donde lo tuvieron encerrado en una habitación durante más de tres horas para que “confesara” si había robado un teléfono celular.

El terrible desenlace ocurrió en el boliche Cool, que debido a lo que ocurrió con Joaquín fue clausurado por el municipio de Ituzaingó, luego de la denuncia de Verónica, la mamá de la víctima. “Entré al boliche a las dos de la mañana. Estábamos en la pista y a unos chicos les robaron delante de nosotros. Cuando los asaltan, le echan la culpa a un compañero mío. Comenzaron a discutir con él y los patovicas se lo llevaron para adentro”, comenzó explicando Joaquín en el móvil de TN.

El adolescente manifestó que a los 10 minutos lo fueron a buscar y lo llevaron del cuello. “Cuando llego, veo que lo están interrogando en un depósito, entonces me metieron a mi ahí adentro y lo soltaron a él. Me dejaron solo”, relató. El calvario duró hasta las 5:30 de la mañana. “En el depósito me empezaron a torturar. Intenté escapar al primer cachetazo, pero después me agarraron, me tiraron al piso y me llenaron de patadas. No pude hacer más nada”, manifestó.

“Después me sacaron la ropa y me hicieron bailar. Me preguntaron si yo fui a bailar o a robar, entonces les dije que fui a bailar. Uno me dijo ´entonces bailame´ y me pegó una cachetada. Eran cinco o seis, salía uno y entraba el otro”, señaló. “Uno agarró una tijera y amenazó con cortarme la oreja. Le pedí por favor que no lo hiciera, le dije que no le había robado a nadie y que por favor me soltara. Pero no me soltaron hasta las 5:30 de la mañana, supongo que porque ya iba a cerrar el boliche”, agregó al relato.

Joaquín no había llevado su celular y sólo tenía su billetera. “Me sacaron la plata que tenía y un reloj. Todavía no me devolvieron nada”, aclaró. Cerca de las 6 de la mañana, el sufrimiento del joven de 17 años llegó a su fin cuando los patovicas decidieron liberarlo en el estacionamiento del local bailable. “Me dijeron que si no me iba en tres minutos me iban a agarrar y romper todo. Ahí salí corriendo y me fui, no me quedaba otra”, recordó.

Tras el momento aterrador, la madre de Joaquín decidió intervenir y realizó una denuncia que derivó en la rápida clausura del lugar. “Desde la fiscalía me dijeron que van a tratar de ubicar a los patovicas”, sostuvo la mujer, que espera que los responsables sean identificados y detenidos por el infierno que le hicieron vivir a su hijo.