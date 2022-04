Tiene 18 años, consiguió un empleo y fue violada por su jefe en el primer día de trabajo

Cuando M. (a quien llamaremos así para proteger su identidad) consiguió trabajo, lo festejó junto a su familia. Después de varias semanas de búsqueda, al fin podría tener su primer empleo. Según le contó a sus allegados, la oferta le llegó a través de Facebook y empezaría el lunes siguiente, tras una entrevista laboral.

Así fue que la joven de 18 años se presentó en el comercio, ubicado en el barrio Santa Rita, en la Ciudad de Corrientes, y se reunió con su nuevo jefe, llamado Enzo Romero. La chica no sabía que, en pocos minutos, comenzaría a vivir su peor pesadilla.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En primer lugar, Romero le explicó a la chica cómo sería el trabajo en el local. También le dijo cómo sería la modalidad y horarios del empleo. Hasta que en un momento, el encargado le dijo a la chica que pasara a la parte de atrás del comercio porque le iba a enseñar a hacer algo.

Primero le pidió a la joven que limpiara unos objetos. Mientras ella trabajaba sobre una pileta del lavadero, el hombre la tomó por detrás y le dijo: “Ahora te voy a enseñar más cosas”. Enseguida, la joven se lo sacó de encima y le gritó por qué le hacía eso. Romero estaba inmutable y se volvió a acercar.

Entonces, M. intentó salir corriendo del lugar. Pero fue imposible. El dueño del local la agarró del pelo, la tiró al piso, le sacó la ropa y la violó. Después del abuso, el hombre obligó a la chica a cumplir con el horario laboral. Después de eso, la dejó irse .

“Mi hija no contó nada y recién al otro día se levantó muy angustiada y cuenta todo lo que pasó. Nosotros denunciamos, fuimos hasta el local y queríamos agarrarlo para que no se escape. Es un psicópata”, relató Jorge, el papá de la joven abusada.

Y agregó: “El trabajo lo consiguió por Facebook y se fue a probar y ahí pasó lo que pasó”. Por su parte, la hermana de la joven, llamada Nancy, escribió en Facebook: “Que feo tu primer día de trabajo porque tu encargado va abusar de vos”.

Tras el abuso, el nombre del violador se viralizó por redes sociales, al igual que varias fotos de él. Por ese motivo, comenzaron a aparecer otras mujeres que denunciaron hechos similares perpetrados por ese hombre pero que no se habían animado a denunciar en la Justicia.

Según las mujeres, el hombre se hacía llamar Alejandro o Jaime, aunque ninguno de esos era su nombre real. Tras la denuncia de la familia, una joven de 20 años que ya había pactado una entrevista con Romero, se salvó de presentarse en el lugar. Horas después, el violador fue detenido.

El padre y los hermanos de M. habían ido hasta el comercio para darle una paliza a Romero. Fue ahí cuando la Policía detuvo al abusador. “Por los nervios, mi hermana perdió el documento y no pudo radicar la denuncia, porque la tiene que hacer la víctima, no yo. Lamentablemente tuvo que haber un escándalo para que la policía se acerque al lugar y lo detuvieran”.

Además, la hermana de la víctima dijo que los policías se burlaron de ella y una empleada del Servicio Penitenciario le escribió por Facebook y agredió a su hermana. Mientras tanto, Romero fue detenido y se encuentra en la comisaría 22 del barrio Ponce. En tanto, la familia de la joven hará una marcha para exigir justicia.

Es que, más allá de la detención del violador, la familia de la víctima denunció que la Policía no ayudan en la investigación del hecho. “En la comisaria no nos ayudaron. Ni siquiera saludaron, no se compadecieron del llanto de mi hermana, nos pidieron que por nuestro propio medio nos dirijamos a delitos sexuales(no conocíamos, no sabíamos nada!)”.