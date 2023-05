Tiene 19, la empujaron de un tren y perdió una pierna: "Nadie se comunicó conmigo”

Flavia Cruzados tiene 19 años, es oriunda de Pablo Nogués y su vida corrió grave riesgo en enero de este año, luego de sufrir un violento robo mientras viajaba en una formación del Belgrano Norte: fue arrojada por un hombre -el cual no pudo ser identificado ni detenido- del tren en movimiento durante un robo en la estación de Villa de Mayo. La víctima perdió una pierna y permaneció durante semanas internada en terapia intensiva con respirador artificial.

Hoy Flavia puede contar lo que le ocurrió y con mucha rabia pidió “justicia” y la detención de la persona que la dejó “inválida”. "Todavía desde la fiscalía nunca me visitaron y mucho menos se comunicaron para saber sobre mi salud. Solo espero que atrapen al ladrón para que no siga haciendo lo mismo con otras personas. Espero justicia por mí, que gracias a Dios estoy con vida y la puedo contar”, dijo Flavia, en diálogo con Télam.

El hecho ocurrió el martes 24 de enero, cuando Flavia viajaba en una formación del tren Belgrano Norte con destino a Retiro. Según habían contado sus padres, la joven fue abordada en la formación por un delincuente que le quiso quitar sus pertenencias y como Flavia intentó resistirse al robo de su celular, comenzaron a forcejar. En ese instante, el hombre decidió empujar con violencia a la mujer fuera de la formación en movimiento provocando que cayera sobre las vías.

Todo sucedió a la altura de la estación de Villa de Mayo, lamentablemente tras la caída el tren le pasó por arriba de sus piernas a la víctima y el autor del hecho se dio a la fuga, y hasta al momento no pudo ser identificado. Inmediatamente, Flavia fue asistida por personal del lugar y algunos testigos: fue trasladada el Hospital de Trauma Federico Abete en la localidad de Malvinas Argentinas y actualmente se recupera en su casa.

Desde aquel grave episodio ya pasaron más de tres meses y la familia de Flavia no tienen noticias sobre la investigación. De hecho, descreen que la fiscal del caso, Gloria Reguan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 de Malvinas Argentinas, la esté llevando a cabo. A pesar de eso, la joven mantiene “la esperanza de que atrapen al delincuente” y le pidió “a las autoridades de los trenes que renueven las formaciones de trenes porque las puertas están siempre abiertas y no cierran porque están rotas”. “La policía que tiene que estar arriba de los trenes nunca está y cuando se la solicita está en las oficinas y no hay seguridad", denunció.

Por esta razón -sostuvo-, es que los ladrones "andan libremente en los trenes y roban". La joven estuvo conectada a un respirador artificial, le tuvieron que amputar una de sus piernas y luchó por su vida. "Flavia, mi amada hija, por favor resiste un poco más. Tu familia, amigos y hermanos en la fe estamos orando mucho por vos”, había expresado Juan Cruzado, su padre, en las redes sociales, cuando pidió una cadena de oración por la recuperación de su hija.

Afortunadamente, Flavia siguió adelante a pesar de las heridas en su pierna, cabeza y cuerpo que le causó haber quedado atrapada por el tren que comenzó su marcha. Su padre dijo a Télam que “su hija es una leona” y agregó: “Casi pierde la vida por un celular, seguiremos ayudando para que el ladrón pague por lo que hizo”. Desde la fiscalía sostienen que tienen un sospechoso identificado, aunque no quisieron dar más detalles para no entorpecer el caso.

Un caso que, por cierto, lleva más de tres meses sin resolución. Por ahora, se siguen llevando a cabo tareas investigativas para reconstruir el hecho y probar la responsabilidad de este sujeto en lo ocurrido con la víctima. La fiscal Reguan dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos para individualizar al delincuente. El Ministerio Público Fiscal trabaja con el área ferroviaria de la PFA y de la comisaría de la zona.