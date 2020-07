Tiene 5 años y golpeó a un ladrón para socorrer a su mamá: "Mami, yo te defiendo"

Tiene solo cinco años, pero un valor inmenso que solo se compara con el amor que siente por su mamá. Analía Lazarec fue sorprendida en la puerta de una casa ubicada en barrio Vélez Sársfield, en Córdoba capital, por un delincuente a plena luz del día que intentó por todos los medios sacarle el celular.

La mujer se encontraba junto a su hijo, quien al ver lo que ocurría se enfrentó con firmeza al malechor.

La dramática secuencia fue captada por la cámara de seguridad del docimilio. En las imágenes se puede ver como la mujer comenzó a gritar, aterrada y desesperada por la situación, pidiendo ayuda.

Tras el fuerte forcejeo con el ladrón, cayó al suelo motivando a su nene de cinco años a actuar: el pequeño, sin pensarlo, comenzó a propinarle golpes al delincuente con todas sus fuerzas.

Al mismo tiempo, en el video que rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales se puede observar como el menor trepa por la espalda del ladrón para seguir golpeándolo.

Para la fortuna del nene y de su mamá, los vecinos y su marido escucharon sus gritos y rápidamente salieron en su ayuda, obligando al delincuente a huir del lugar. “El quiso defenderse y defenderme”, contó Lazarec en diálogo con Telefé Córdoba.

Según explicó, el ladrón la amenazó con dispararle si no le entregaba su teléfono. "Fue en la puerta de la casa de una vecina, yo vivo a 50 metros. Fue tan rápido que no lo vi venir. 'Me dijo dame el celular o te pego un tiro' atiné a ver que no tenía arma y empecé a gritar, y cuando vi el video no podía creer que mi hijo hizo lo que hizo sino le daba el celular", sostuvo la madre del pequeño.

Lazarec explicó que habló con su hijo con lo sucedido y que si bien él está orgulloso de haber reaccionado de esta forma, ella le pidió que no lo vuelva a hacer.

“Le dije que no haga más eso, que pida auxilio y me dijo ‘yo te fui a defender’. Viendo el video él se siente como un héroe, orgulloso, y yo trato de no festejar eso porque no es normal ni común”, reflexionó la mujer.

Finalmente, contó que es el tercer robo que presencia en el barrio.

“Me di cuenta que no tenía arma y empecé a gritar. Tienen la necesidad de hacer daño. Atacan a cualquier hora. Esto es tierra de nadie. La vida ya no vale", se lamentó la mujer que recién se dio cuenta que su hijo había intercedido para defenderla una vez que volvió a ver la secuencia del intento de robo en las imágenes de la cámara de seguridad.