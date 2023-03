"Tiene dificultades para respirar": falleció una beba de tres meses a metros de la Casa Rosada

Tan solo 24 horas después de que el INDEC diera a conocer que la pobreza afecta al 39,2% de la población y que el 54,2 por ciento de los niños menores de 15 años son pobres en la Argentina, la cruda realidad golpeó a la puerta de la casa de gobierno: una beba de tan solo tres meses falleció durante la madrugada de este viernes en la intersección de las avenidas Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen, a metros de la Casa Rosada.

La menor vivía con sus padres en situación de calle y cuando el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la Ciudad de Buenos Aires llegó al lugar, la beba ya había fallecido. Según explicaron los padres de la menor a oficiales de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía porteña, se despertaron alrededor de las 5:30 y notaron que la pequeña no reaccionaba. En ese momento -aclararon- ya no tenía signos vitales.

Por esta razón, pidieron asistencia al personal de la Policía Federal Argentina que custodia la Casa de Gobierno y éstos, rápidamente, dieron aviso al 911. "Tiene dificultades para respirar" fue la frase que pronunciaron los efectivos para dar el alerta y en cuestión de minutos una ambulancia del SAME arribó a la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Paseo Colón. Allí, los médicos constataron que falleció.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N°10, a cargo de Santiago Vismara, el cual caratuló el caso como "Muerte dudosa", pidió la intervención de la Unidad Criminalística Móvil y solicitó que un gabinete de psicólogos asista a los padres. “Fue entre las 5 y 5.30 cuando estaban durmiendo. Los ví alarmados y a los gritos", relató un vendedor ambulante de café en diálogo con TN.

Una de las principales hipótesis que se maneja es que la pequeña falleció "ahogada por leche", aunque la fiscal no descarta ninguna otra posibilidad. "Los ví alarmados y a los gritos. Pensé que estaban peleando entre ellos pero después la mujer empezó a decir ‘mi bebé, mi bebé’ y acudieron a mí para que llamara a una ambulancia. Pasaron 90 minutos hasta que llegó”, agregó el principal testigo de la dramática secuencia.

Y sumó: “Yo siempre los veo pasar por acá y hace bastante tiempo que andan por esta zona. Ayer, por ejemplo, no estaban acá. Van cambiando de lugar. Son una pareja joven, de unos 25 o 30 años”. De acuerdo con el relató del hombre, la pareja y la beba dormían sobre la parte techada de Paseo Colón, en la puerta del Ministerio de la Producción.

Esta dramática y triste secuencia provocada por años de desidia de parte de los políticos de turno se da horas después de que el INDEC diera a conocer que la pobreza afecta al 39,2% de la población. Esta información se dio sobre la base de datos relevados en el segundo semestre del año anterior, y representa un incremento respecto del 36,5 por ciento que se había detectado en el primer semestre de 2022.

En total hay 11,5 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 2,4 millones son indigentes, de acuerdo con la estadística oficial. Las cifras del INDEC abarcan a una parte de la población, por lo que si se proyectan a todo el país la cantidad de pobres rondaría los 17,6 millones de personas.

Los datos se conocen en medio de un escenario marcado por la sequía, los salarios en baja y una inflación que no da tregua, por la que se presume que la tendencia seguirá en sentido ascendente. Los analistas habían anticipado en la previa que el número de la pobreza superaría el 40 por ciento, un salto que se explica por la escalada del índice de precios, que cerró el año pasado con un alza del 94,8%.

La pobreza en la primera mitad del 2022 había alcanzado al 36,5 por ciento de la población. La indigencia había sido del 8,8, apenas mayor. Por otro lado, los datos revelaron que el 54,2 por ciento de los niños menores de 15 años son pobres en la Argentina, aproximadamente unos 6 millones de niños y niñas. Haciendo foco en el interior de ese dato, el 12 por ciento es pobre indigente, mientras el 42,2 restante no llega a cubrir las necesidades de una canasta básica total.