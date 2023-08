Tiene parálisis, su obra social la abandonó y su mamá denuncia la brutal solución que le dio una médica: "No doy más"

Paola Benítez agarra su teléfono. Se la nota cansada, muy angustiada y con los ojos hinchados por haber llorado durante horas. Enciende la cámara de su teléfono y, una vez más, comienza a encabezar la lucha que mantiene desde hace meses e incluso años contra OSCHOCA, la Obra Social perteneciente al Sindicato de Camioneros que le niega la atención a su hija Morena Juliana García, de 16 años y que desde su nacimiento padece una parálisis cerebral. "No tengo más fuerza, no tengo más palabras, necesito que alguien, por favor, me pueda ayudar para ayudar a mi hija. No doy más, sinceramente no doy más", remarca, mientras las lágrimas recorren sus mejillas.

La administración del fondo de comercio de la obra social de camioneros la tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Liliana Zulet -la esposa de Hugo Moyano- y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que tiene de otros matrimonios, y que en 2018 blanquearon 1.100.000 dólares, según la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

La obra social le quitó a Morena la única enfermera que la cuidaba día por medio como una suerte de represalia a su mamá que, al ver que desde OSCHOCA no cumplían con la entrega de medicamentos, atención médica, alimento y pañales, decidió hacer viral esta historia. A causa de la parálisis cerebral, More necesita ciertos cuidados y atenciones que la obra social de los camioneros le niega a pesar de los reclamos de Paola.

Como el último viernes salió la cautelar que "obliga" a OSCHOCA a brindarle una "cobertura total de la atención domiciliaria integral y demás prestaciones que debe recibir" a Morena, a la casa de la adolescente se presentó la doctora Rocío Andrada (directora médica del Iarai) que, de acuerdo con Paola, llegó al domicilio para "hacer una auditoría médica después de años". "Nunca vino ella, después de casi un año y medio de no tener pediatra con More", destacó.

Según le contó la angustiada mamá a BigBang, la profesional de la salud le dijo que "iban a hacer todo lo mejor para la salud de Morena" y que a la menor le iban a dar "todo lo que necesita" para tener una vida estable. "El día viernes salió la cautelar a favor nuestro, con ya todas las órdenes médicas y todo lo que Morena realmente necesita y no tiene", le contó a este sitio.

De acuerdo con la mamá de Morena, la doctora Andrada le aseguró que "en ningún momento" renunció a atender a Morena. "Yo le digo, ´¿cómo que no doctora? Usted hace más de tres años que no viene a mi domicilio. Una sola vez hace muchos años vino y después nunca más Morena tuvo una visita médica´. Tuvo visitas médicas, sí, es verdad, tuvo visitas médicas, pero después de años y tuvo una sola el día 23 de octubre del 2022, después que More salió el 21 de estar 11 días en terapia intensiva, vino un médico, la vio y nada, escribió y se fue. Después, hasta el día de la fecha, nunca más había venido un médico", destacó.

En ese momento, la profesional se encontraba en la habitación de Morena analizando su situación cuando el papá de la adolescente le preguntó: "¿cómo quedan las cosas? ¿por qué tanta injusticia con nuestra hija? ¿Por qué hay tanta maldad, tanta crueldad? ". En ese preciso momento, a Paola se le heló la sangre al escuchar la brutal opción que le dió la médica. "Nos respondió muy fría ´no lo sé papá, de mi parte no puedo hacer nada", les dijo y remató: "Mira mamá, vos sabés que va a llegar un momento que por su escoliosis y porque tiene un solo pulmón, Morena va a necesitar botón y tráqueo. Si vos dejas que le pongan botón y tráqueo, nosotros podemos darte las 24 horas de enfermería".

Según Paola, Andrada les informó que "los nenes que tienen botón gástrico y traqueotomía tienen 24 horas" de enfermería. "Como Morena no tiene eso, seguramente no le van a dar las 24 horas y mi respuesta fue decirle ´no doctora, está equivocada´. Morena tiene 24 horas desde que nació porque es una nena que necesita 100% contención de un profesional, de una enfermera. Ella convulsiona, Morena tiene apnea del sueño, a la noche hay que moverla, se lo dijo la enfermera de guardia que estaba en su momento. Le dije ´está equivocada doctora porque Morena a veces se olvida respirar y hay que estimularla´", le contó la mamá de la adolescente a este portal.

Morena duerme conectada de día y de noche. Necesita de muchos controles diarios para salir adelante. "En una palabra me dio a entender que si yo no permitía que a mi hija le hagan un botón y en una traqueo no iba a tener los cuidados que necesita. Lo aclaro, ella no necesita un botón ni traqueo porque Morena come por boca, nunca fue micro aspirada, una sola vez en 16 años de vida tuvo una neumonía... Es una nena, a pesar de su patología, su cuadriplejia, su escoliosis y su parálisis cerebral, sana en el buen sentido. Sí necesita los cuidados de enfermería porque necesita que la estén monitoreando, los controles vitales, necesita que la saquen de una convulsión, que la saquen de una apnea...", destacó Paola.

La mujer sostiene que a su hija le están "prohibiendo" seguir saboreando la comida y le están "quitando" la posibilidad de hablar. "Ella dice cuatro o cinco palabras, sacarle esa posibilidad de no escucharle nunca más en la vida la voz porque ellos están encaprichados en hacerle una traqueotomía. Yo lo sé, mejor que yo no lo sabe nadie, yo soy consciente de que va a llegar el momento, pero hoy no lo es. La doctora controló los signos vitales y Morena saturaba 97% y ella vive con un solo pulmoncito, y no necesita una traqueotomía para respirar. Yo quiero lo mejor para mi hija, pero hoy, agosto del 2023, ella no lo necesita- No es una nena para hacerle una traqueotomía y para hacerle un botón gástrico", resaltó.

Morena cayó internada en la clínica Antártida y estuvo cinco días utilizando respirador: "Cuando dijeron que Morena se iba a morir, salió del respirador y a los diez días yo la tenía en mi casa Morena. Hay un montón de otras opciones. ¿Por qué agredirla de esa manera? Porque es una nena discapacitada y no tiene posibilidades de la evolución. Para Morena es esencial la fonoaudióloga, porque ella tiene problemas para deglutir. ´No, mamá me dice, ¿para qué querés que te pongamos fonoaudióloga si vos sabes que Morena no va a lograr comer de por vida? Porque llega un momento que hay que hacerle un botón gástrico´, me dijo la doctora".

Desde su nacimiento, a causa de una mala praxis, Morena padece una parálisis cerebral que le impide mantener una vida como la de la gran mayoría de las personas. "Cuando nació me dijeron que iba a ser un vegetal y yo luché toda mi vida, durante 16 años vengo luchando. Y mi hija come por boca, y mi hija respira solita, y mi hija te dice mamá, y mi hija se ríe, y mi hija es feliz. Ella no se merece esto, se merece ser feliz el tiempo que tenga de vida. Hay una ley de discapacidad que le corresponde a Morena y que ella tiene derecho, porque es un ser humano como nosotros. Es un ser humano que tiene corazón y ellos no tienen corazón", sumó.

Finalmente con un nudo en la garganta y la angustia a flor de piel, Paola aseguró no dar más. "Estamos cansados", dijo y sentenció: "Estoy sin enfermera, no me mandaron enfermera. La cautelar, ellos la usan de papel higiénico, por no decir una grosería. A ellos no les importa porque son tan corruptos que tienen todo pago, Nadie puede contra ellos. Pero a mí, aunque no me den nada, aunque me saquen todo, mi lucha va a seguir. Yo voy a seguir luchando no solo por mi hija, sino por tantos nenes que le están haciendo esto. No le voy a prohibir a mi hija un montón de beneficios y un montón de cosas. La verdad que ya no sabemos qué más hacer".