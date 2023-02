Tiene un año y su papá dijo que se cayó del sillón: le fracturó las costillas y le perforó el hígado a golpes

Mateo tiene tan solo 13 meses y por estas horas lucha por su vida, luego de que su papá -el cual ya fue detenido- le propinara una feroz golpiza que le provocó "una fractura de costillas, una quebrada, un hematoma en el pulmón, que le sacan líquido de ahí con una sonda y que tiene el hígado perforado”, según detalló Aixa, la mamá del menor.

El caso estremece a la ciudad de General Pico, en la provincia de La Pampa, tan solo horas antes de que el Tribunal de Audiencia el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, dé a conocer el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy. Lo hará este jueves, luego de que a finales de diciembre se dieran los alegatos del juicio que tiene como imputadas a la madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, a quienes los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Saccose acusan del "homicidio triplemente calificado" y "abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización", en perjuicio de Lucio.

Mateo es de la misma ciudad de Lucio y en las últimas horas los médicos comenzaron a evaluar la posibilidad de trasladarlo a una sala común, luego de ser internado en terapia intensiva pediátrica del Hospital Molas de Santa Rosa. Hacia allí fue derivado desde el hospital Gobernador Centeno de General Pico, adonde ingresó en la madrugada del lunes con serias lesiones. "Este es el caso del nene al que supuestamente le había fracturado las costillas, cuando en Tribunales tanto al fiscal como a la jueza les demostré que yo no había sido", denunció la mamá del bebé, sobre quien recae una denuncia del padre del menor por "lesiones".

Según trascendió, el padre de Mateo denunció en noviembre a Aixa, y a la pareja de ella , por "lesiones". De acuerdo con su relato, la mujer le había "fracturado las costillas" a golpes a su hijo, lesiones que fueron certificadas. Por esta razón, Organismos de Protección de los Derechos del Niño le sacaron la tutela a la mamá y se la dieron al padre, que vivía con su hermana (la mujer por estas horas permanece en libertad pero con medidas sustitutivas (restrictivas). Esto quiere decir que no podrá estar con el bebé cuando sea dado de alta). Este martes, Aixa tenía una entrevista social para coordinar los días que se le iba a permitir ver a Mateo, pero recibió el peor de los llamados.

En un video, la mujer relató que desde la Unidad Local de Género le informaron que su hijo “está en terapia intensiva con una fractura de costillas, un hematoma en el pulmón, que le sacan líquido de ahí con una sonda y que tiene el hígado perforado". "Fui, me presenté a las 11 de la mañana, me agarraron y me dijeron que seguramente no estaba enterada de nada y que Mateo, de 1 año y un mes. estaba en terapia intensiva", dijo, con mucha bronca y agregó que la denuncia en su contra por violencia estuvo puesta sin fundamentos por parte del padre y la tía de su hijo. “El padre y su hermana dijeron que se cayó del sillón, pero si un nene se cae lo primero que se golpea es la cabeza”, dijo.

Y agregó: “Me acusaban de golpearlo. Me pusieron una restricción hacia mi hijo sin saber, sin pruebas. Supuestamente con el papá iba a estar bien”. A partir de esta denuncia, las autoridades determinaron que la guarda del pequeño Mateo quede entonces a cargo del papá y de su hermana. “No sé con qué cara la unidad local, la jueza y el fiscal me iban a dar respuestas, si a mi hijo lo mataba el padre. Se lo dieron a alguien con quien iba a estar bien y terminó en terapia intensiva. La justicia fue la que actuó mal acá”, concluyó en tono de reclamo. El padre del bebé quedó detenido en prisión preventiva por 60 días en una comisaría de General Pico.

El fiscal del caso, Guillermo Komarofky, explicó que ahora ambos padres están imputados por lesiones agravadas por el vínculo y la causa está en proceso de investigación. "Si se mantiene la evolución de salud, el niño será dado de alta en algunos días y serán los organismos de protección de los menores los que determinen dónde y con quién el nene estará cuidado. Es un tema que no me compete", dijo el funcionario público.