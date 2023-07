Tiros en un supermercado de Moreno: mataron a un hombre y hay dos heridos

Un hombre entró a un supermercado barrial de la localidad de Moreno y sin mediar ninguna palabra abrió fuego contra las personas que estaban ahí. Del tiroteo resultaron dos personas heridas y una murió. Los investigadores apuntan a una pista narco, ya que investigan si en el negocio vendían drogas.

Milcíades Andrés Ramos Coronel, tenía 36 años, vivía enfrente del supermercado “Los Hermanos”, en Cuartel V, partido de Moreno, con su esposa y su hijo de 10 años. Hace pocos días había comenzado a trabajar allí como carnicero. Ese miércoles, estaba en la puerta del local cuando un hombre que simuló ser un cliente, entró y disparó, algunas de esas balas terminaron con la vida de Andrés. También resultó herida la pareja que era dueña del comercio.

El supermercado tenía cámaras de seguridad y gracias a las tomas quedó registrado el momento en el que el hombre comienza a disparar. En las imágenes se ve cuando el tirador huye. Fuentes de la investigación, sospechan sobre una pista narco porque investigan si en el negocio vendía drogas.

Según Clarín, las tres personas que fueron baleadas son de nacionalidad paraguaya. Ramos Coronel y los propietarios del súper: Gloria Beatriz Garay Martínez y su pareja, Oscar Lelis Dávalos López.

Aún la Policía continúa buscando a los sospechosos, el sicario, que traía una gorra, y el otro hombre que lo acompañaba. Télam manifestó que los investigadores barajan que el ataque estuvo dirigido a los dueños del local.

El fiscal Gabriel López, que está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno, se encuentra analizando las cámaras de seguridad privadas y municipales, además de las comunicaciones que se realizaron por los teléfonos.

Dávalos recibió un disparo en la zona del tórax y otro en el muslo izquierdo. En cuanto a su pareja, Gloria, continúa en estado reservado tras ser herida de una bala a la altura del esternón. En cuanto al cuerpo de Ramos se prevé que se realice la operación de la autopsia, quien, según en el informe preliminar, recibió un tiro en la zona izquierda del pecho.

Muchos de los vecinos resultaron consternados por la muerte de su vecino, que hace poco había comenzado a trabajar como carnicero: “Era inocente. Se equivocaron de persona”.

"Vinieron y se equivocaron de persona, estoy seguro. Acá no hubo robo, no hubo forcejeo. Como se ve, vino y le disparó directamente a la persona y a la dueña del local", manifestó el vecino, quien agregó que Ramos Coronel "no discutía con nadie, era una muy buena persona, tranquila, que contaba chistes".

También una comerciante del barrio remarcó que la víctima salía a la calle los fines de semana a vender ollas. Su empleado añadió que escuchó "como siete disparos" y completó: "Cuando abrí la puerta, vi al sujeto guardando el arma, cerré la puerta y me fui al fondo".