"Toda su carita hundida, la mandíbula sin dientes": el dolor de la mamá de la joven asesinada en Salta

A dos días del Día de la Mujer, #8M, y con un total de 44 femicidios en lo que va el 2023, se suma uno más en la triste lista de casos: el de Lorena Alejandra Cardozo de 23 años, que apareció el viernes asesinada y de una manera atroz: atada de pies y manos, amordazada en la boca y con la mandíbula quebrada, y semidesnuda -de la cintura para abajo- cerca de donde vivía en inmediaciones del Vertedero de San Javier, en la provincia de Salta.

En horas del mediodía, ingresó un llamado de dos hombres mayores de edad al Sistemas de Emergencias 911 alertando sobre el hallazgo de una mujer sin vida en un sector de la avenida Pontussi, cerca del predio, en la zona sudeste de la ciudad. Intervino la fiscal Mónica Poma de la Unidad de Femicidios quien se hizo presente en el lugar, donde trabajó personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para que le realicen la autopsia a los fines de determinar la data y causa del fallecimiento y establecer su identidad. Era el cuerpo de la joven que había desaparecido en horas de la noche del jueves y quien además era madre de una niña de cuatro años. Según denunciaron los familiares de la victima, ya el 10 de enero había ocurrido un caso de abuso sexual en el mismo lugar.

El caso conmocionó al asentamiento del barrio La Paz en donde viven sus familiares. Los medios locales se acercaron para tratar de conocer la historia de Lorena. Según se pudo investigar: la víctima había ido a trabajar, lo hacía en un freeshop, y avisó por teléfono a su papá que había bajado del colectivo, este fue el último contacto que tuvo con su familia. Las averiguaciones se concentran tanto en el novio de la joven, al cual la familia de la chica dirige las sospechas, como sobre un hombre que fue encontrado en situación de calle. Sin embargo, por el momento no se habían llevado a cabo detenciones en torno al femicidio.

Norte Noticias Salta se acercó a la manzana 421 A del barrio La Paz para hablar con la familia el sábado por la noche que estaba haciendo una vigilia por la trágica muerte de Lorena, hermana de nueve hermanos. La mamá habló y dijo que la policía le había confirmado que “al asesino de su hija lo habían detenido”, pero ella pidió que se haga justicia: “Fue una estrangulación feroz. Todo su cuerpo quebrado, la mandíbula sin dientes. Toda su carita hundida. Toda su nuca quebrada. Quiero que se haga justicia. Ni una menos, por favor. Pido porque el tipo ese que la mató tenga condena perpetua”. También, se atrevió a decir que “se lo conocía al tipo” y que sería del barrio Atocha, en referencia al actual pareja de su hija.

Por su parte, una de sus primas, Aldana, expresó ante los medios: "La pareja de ella la venía amenazando de muerte. Él se drogaba y siempre la amenazaba, le decía que le iba a cortar la cara". Es más, en ese momento, otra familiar afirmó esta agresión y dijo Lorena ya había recibido una golpiza: “Le quitaron la casa. Ya le habían partido la cabeza con su bebé en brazos. La Justicia no la ayudó. Por eso se tuvo que ir a vivir al vertedero porque no tenían donde vivir. Es una zona insegura. Viven sin agua, sin luz”.

La madre dio más detalles sobre cómo fue la noche del jueves: “Mi hija volvía de trabajar. Su papá le preguntó si sabía a qué hora estaba llegando porque ella tiene una nena de tres años. Ella le dijo: ‘Si, papá, ya estoy yendo al colectivo’. Cuando eran las 22, 22:30 horas, ella no apareció. Estuvimos hasta la 1 de la mañana esperándola. Ya sentí que no iba a volver porque su última conexión fue a las 00:20 horas”. Y, agregó entre lágrimas: “Mi hija era buena, trabajadora, cuidaba bien de su hijita. No tenía adicción, nada. El papá de la nena la dejó cuando ella tenía tres meses de embarazo”.

Por su parte, el papá también dio declaraciones ante los medios: “Me la mataron como a un perro a mi hija. La fiscal no quiere que nadie sepa como la dejaron. No estoy conforme con el operativo que hicieron”. El padre de Lorena es un vendedor ambulante precarizado y en el asentamiento, que no cuenta con ningún tipo de servicios, armó la vivienda familiar con pallets, chapas y plástico, contó.

Con sumo dolor, en el asentamiento La Paz, despidieron el sábado por los restos de Lorena y el domingo hicieron un funeral a cajón cerrado por “pedido de la fiscal”. Los familiares y amigos de la víctima analizan una convocatoria más amplia para este lunes, acompañadas de organizaciones feministas que estuvieron presentes en el tránsito de esta familia ya que la Justicia hasta el momento no hizo mucho por esclarecer el caso.

Al respecto de los posibles acusados, hay dos hipótesis, su pareja que es identificado como violento por la familia. Una amiga de Lorena, con quien compartía el espacio de trabajo en una galería de venta de ropas admitió que recientemente se habrían reconciliado. Así, horas previas al terrible crimen, se habría presentado en la galería donde trabaja: "En un estado deplorable, totalmente alcoholizado y se sentó en uno de los escalones para esperar a Alejandra". Y sumó: "Cuando finalizó la jornada, se retiraron juntos. Fue la última vez que la vimos".

Totalmente consternada, la mujer cuya identidad se reserva, precisó que no se trataría de un episodio aislado, ya que se había presentado en idénticas condiciones en otras oportunidades. Asimismo señaló que del diálogo con Lorena, ella sabía de numerosas escenas de celos que le planteaba su pareja.

Sin embargo, también se está investigando a un joven en situación de calle que es conocido como "Pantriste" del cual los vecinos del asentamiento La Paz aseguran que tiene otros antecedentes similares. “Hace poquito lo liberaron, con el argumento de que se trata de una persona enferma, y anda por ahí como un animal, durmiendo entre la basura", dijeron a Nuevo Diario.

Salta es la cuarta provincia del país con mayores tasas de femicidios en lo que va del 2023. A pesar del dolor, se conoció también que un oportunista intenta estafar a la gente con el crimen de Lorena. La familia advirtió sobre el perfil falso, que se identifica como Miguel Rey que con la excusa de colaborar económicamente en la protección de la hija de la víctima.