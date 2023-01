“Todavía se me revuelve el estómago por la culpa”: el dolor del padre de Lucio Dupuy

El 2 de febrero, habrá Justicia para Lucio Dupuy. En esa jornada, el Tribunal de Audiencia el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, dará a conocer el veredicto por el crimen de Lucio. Lo hará luego de que a finales de diciembre se dieran los alegatos del juicio que tiene como imputadas a la madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, a quienes los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Saccose acusan del "homicidio triplemente calificado" y "abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización", en perjuicio de Lucio.

En ese contexto, Christian Dupuy, el papá del chiquito que tenía 5 años cuando fue asesinado a golpes, le dio una entrevista a Argenzuela, el programa de Jorge Rial en C5N. A poco de la sentencia, el hombre afirmó: "Acá hubo una cadena en la que me siento involucrado. Pienso que pude haber hecho cosas que no me dejaron hacer. Todavía se me revuelve el estómago por la culpa. Tendría que haber hecho más pero no me lo permitieron”.

Y siguió: “Todavía siento incertidumbre por el veredicto. Pero va a ser un día importante para nosotros y para la población. Necesitamos el apoyo de la gente que en todo este tiempo fue muy grande y nos ayudó para salir adelante. Cuando escuchemos la sentencia, vamos a poder hacer el duelo que no pudimos hacer en estos años. Va a ser una manera de soltar todo esto y dejar ir. Esperamos que se haga justicia y que sea lo que nosotros pedimos".

Luego habló sobre las sensaciones que tuvo desde que su ex esposa y la novia de ella mataron a su hijo: "Cuando escuche la sentencia va a ser trascendental. Desde que pasó esto nunca caímos y va a ser un momento donde vamos a sentir algo muy fuerte. El caso se mediatizó y nosotros no pudimos hacer el duelo. Esperamos que sea un día en el que podamos soltar y dejar ir".

En ese punto, Dupuy también habló sobre la necesidad de sentir el apoyo de la población durante esa jornada: "Necesitamos que estén todos y gracias a Dios siempre los tuvimos. Cuanta más gente haya de afuera nos va a reconfortar un poco más". Entonces, al ser consultado sobre la relación con la madre de Lucio, dijo: “Con ella teníamos una vida de pareja normal y la separación fue de común acuerdo, como le puede pasar a cualquier pareja”. Pero dijo: "Desde que me separé la desconocí".

Además habló del rol que cumplió su padre, Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, quien se ocupó de hablar con los medios de comunicación desde el asesinato de su nieto: "Se cargó a todos al hombro, tiene una fortaleza enorme porque yo intenté y no me dio”. Además Christina afirmó: “Él nos cargó a todos, recibe miles de mensajes y visitas para ayudar en otros casos y siempre está atento y tratando de ayudar a cada uno".

Por otra parte, el papá de Lucio habló sobre la llegada de su hija Matilda, quien nació hace pocos días y trajo un poco de alivio a su vida: “Llegó sana y estamos contentos. Estamos disfrutándola. Es un poco de alivio en nuestra vida en este momento. Es alegría en un momento muy duro. La vida es así, es una mezcla de sensaciones. Ella trajo amor en medio del dolor más profundo”.

Hace unas horas, Christian había escrito en su cuenta de Facebook: "Este 2 de febrero cuando esté en esa sala esperando el veredicto de los jueces, quiero escucharlos afuera, que se escuche bien fuerte el pedido de justicia. Porque ese día más que ningún otro voy a necesitar la fuerza de todos ustedes. Ese día va a ser el día que lo tengo que dejar ir... Ese día comienza el duelo. Los necesito el 2 de febrero en ciudad judicial de Santa Rosa".

Lucio tenía cinco años cuando fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella. Su mamá, Espósito Valente, fue acusada por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

Mientras que a Páez se le imputa el "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".