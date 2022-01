"Todo cambió cuando pasó lo de Nahir": la declaración de Yamina contra su ex marido, Marcelo Galarza

Después de que la Justicia desestimara en primera instancia la denuncia que Nahir Galarza presentó contra su padre, el ex policía Marcelo Galarza; la madre de la joven de 23 años condenada a perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo se presentó en la Unidad Fiscal de Violencia de Género de Paraná para declarar en contra de su ex marido.

Cabe señalar que Nahir denunció que fue su padre quien asesinó a quemarropa a Pastorizzo y sumó una segunda denuncia por abuso sexual infantil contra su tío paterno. Su madre, Yamina Kroh, sumó otra presentación judicial contra su ex marido y solicitó un botón antipánico.

"Creo en lo que dice mi hija Nahir, que quien mató a Pastorizzo fue su padre", declaró Kroh, de acuerdo a lo informado por el portal Infobae, al tiempo que sumó: "Yo sufría violencia de género de parte de mi marido, pero cuando pasó lo de Nahir las cosas cambiaron. Logré imponerme. Le creo que a mi hija, aunque todo esto es muy duro para mí".

Según Yamina, el matrimonio se disolvió cuatro años después de la condena, cuando Nahir rompió el silencio y le reveló que en realidad había sido su padre quien asesinó al joven de por entonces 21 años. En ese momento, el ex policía abandonó la casa que compartían en Paraná y se instaló en un campo.

"No pedimos la exclusión (del hogar) porque Galarza ya se fue. Además, le dieron a Yamina un botón antipánico y se le dará seguridad a Nahir en la cárcel, donde cumple condena perpetua por un crimen que no cometió", aseguró la abogada de ambas mujeres, Raquel Hermida Leyenda.

La respuesta de Marcelo Galarza tras las denuncias de su hija y de su ex mujer

El primero en desmentir a Nahir fue su padre, el ex policía dueño del arma reglamentaria con la que, de acuerdo al fallo del Tribunal Oral de Gualeguaychú, la adolescente asesinó a quemarropa a su por entonces novio. "Yo no lo maté. Me estoy enterando de esto por ustedes (en alusión a los medios de comunicación). No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino", advirtió Galarza padre.

En efecto, el hombre reconoció -tal y como lo hizo en reiteradas entrevistas- que su primera reacción al enterarse del asesinato fue declararse culpable, para evitar así que su hija fuera presa. "Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo. Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. No voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido", reforzó.