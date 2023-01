“Todo va a estar bien”: detienen a Dani Alves por "agredir sexualmente" a una mujer en Barcelona

Dani Alves, que viene de disputar su último Mundial en Qatar con la Selección de Brasil, e detenido luego de acudir a la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts, en Barcelona, acusado de una presunta "agresión sexual". El ex compañero de Lionel Messi en el club Barcelona, ganador de la Champions League y el Mundial de Clubes, fue acusado de atacar a una mujer en un boliche el pasado 30 de diciembre.

Según informó la cadena Ser de España, aquel viernes el lateral derecho de Brasil concurrió a la discoteca Sutton’ de Barcelona y allí abordó a una joven que se encontraba junto a algunas amigas disfrutando de la noche española. De acuerdo con el relato de la víctima, el jugador de Pumas de la UNAM de México, de 39 años, le introdujo a la fuerza “la mano por dentro de la ropa interior”.

Angustiada y asustada, rápidamente se alejó del futbolista, les avisó a sus amigas lo que había ocurrido y ellas, a su vez, alertaron a los responsables de seguridad del local. En ese momento se activó el protocolo del ayuntamiento contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio nocturno privado. La víctima, y sus amigas, fue trasladada hasta un espacio seguro para que no tuviera más contacto con el lateral.

Además, los responsables del local alertaron a la Policía catalana, pero cuando los agentes llegaron al establecimiento Dani Alves ya se había retirado por sus propios medios. De todas formas, fue a declarar a primera hora de este viernes y salió arrestado en un coche policial unos minutos después de las 10 horas de Barcelona. Medios españoles señalaron que el brasileño abandonó las dependencias en un coche policial unos minutos después de las 10 de Cataluña y la patrulla lo trasladó hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona donde pasará a disposición judicial y se decidirá sobre si se toman medidas cautelares sobre él o no.

La denuncia contra Dani Alves se produjo dos días después de la fecha en la que habría ocurrido la presunta agresión sexual, y se encuentra judicializada, en fase de instrucción, según cuenta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Desde un primer momento, el jugador negó los hechos y señaló: “Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. No se quién es esa señorita”.

Sin embargo, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona abrió diligencias a principios de enero para investigar la supuesta agresión sexual tras recibir la denuncia de una mujer, según la cual el futbolista brasileño le habría hecho tocamientos por debajo de la ropa interior, sin su consentimiento. “Se encuentra detenido”, dijeron la fuentes al ser consultadas sobre la situación del futbolista.

A raíz de esta denuncia, semanas atrás el futbolista acudió a sus redes sociales para llevar calma a sus seguidores. “Si te quita la paz es caro de más. Mi mente, mi corazón y alma tiene un código intocable por humanos. Sé lo que represento y a quien represento. Gracias por nada. Todo va a estar bien”, fueron las breves palabras que utilizó para defenderse y las acompañó con algunas fotografías suyas donde se le observa tocando la guitarra.

Alves jugó además en Bahía y San Pablo (Brasil), Sevilla (España), Juventus (Italia) y París Saint Germain (Francia) y ganó con el seleccionado brasileño la medalla olímpica en Tokio 2020, además de dos Copa América y dos Copa Confederaciones. Actualmente viene de disputar el Mundial de Qatar e incluso, semanas atrás despidió al ex DT del seleccionado brasileño con un conmovedor mensaje y confirmó que fue su último mundial. "Hay algunas medallas que no llevas en el pecho, sino en el alma, y esta es una. Este es nuestro último viaje aquí, y puedo decirte que no cambiaría nada", había destacado el internacional brasileño en su mensaje al ex técnico de la selección brasileña.