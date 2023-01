"Todos golpearon a Fernando y se turnaban": el fiscal Dávila explica las responsabilidades particulares

Ahora me voy a referir a Lucas Pertossi , quien tuvo el codominio del hecho, ya que tuvo la posibilidad de emprender, proseguir o detener el curso causal de este delito. La coautoría en particular de él, es la persona que filma en Le Brique y en el inicio del ataque a Fernando. Queda sobre él. Hubo entre ocho y diez segundos que él estuvo al lado de Fernando. En los dos primeros segundos se lo ve a Lucas en el lugar donde le están pegando, sale y se dirige a donde le están pegando a Tomás D'Alessandro. Por eso con certeza, hablo de entre ocho y diez segundos. Esto se encuentra acreditado.

Voy a solicitar que cuando se analice esta conducta de Lucas, no hay dudas de que le pegó a Fernando. Es imposible que no le haya pegado, pero no lo digo yo. Ya lo escuchamos a Pablo Zapata de Zárate, a quien Lucas le ocasiona una fractura tibial. Y hace referencia a que en días previos, junto a otras cinco personas más, le propino una paliza y le quebró la cadera a un amigo de él. ¿Alguna duda queda de que Lucas teniéndolo a Fernando en esa situación no le pegó? Ninguna duda al respecto.