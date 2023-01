"Todos hicieron todo, todos lo mataron": la contundente frase del fiscal García en los alegatos

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell, continúa y es el momento del alegato de la parte acusadora, luego de que la semana pasada terminaran las 13 audiencias en la que declararon testigos, imputados y peritos.

Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, se dispusieron a dar su alegato, unos minutos antes de las 10 de la mañana, frente al Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores y los magistados María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Lázzari. Cuando comenzó la declaración del Ministerio Público Fiscal (MPA), se expusieron videos y el defensor Hugo Tomei interrumpió el alegato asegurando que se trataba de una "nueva prueba", algo que la jueza Castro negó.

Las frases más relevantes del alegato del fiscal Gustavo García

La jueza Castro: "Analizando el planteo de Tomei, lo conversado con mis colegas, el apoyo fílmico y gráfico de los alegatos, es una metodología aprobada por el Tribunal. Por otro lado, en base a lo que alega de que esto sería un montaje, estamos viendo videos que ya hemos visto. Y lo más destacable, es que todos los letrados y el Tribunal sabemos qué es prueba y qué no lo es, El apoyo fílmico del alegato no es prueba y eso lo sabemos todos. Por lo cual vamos a proceder. Que quede constancia del planteo y de la reserva de la defensa de recurrir en casación".

Es un hecho de similares características a este que se imputa acá. Un grupo de personas agrede a trompadas y patadas a la víctima, y le producen también la muerte. En este caso eran coautores. En los fundamentos la Corte dijo, entre otras cosas, "no es necesario que el acuerdo para matar en concurso haya sido objeto de una o más prolongadas deliberaciones. Es suficiente que con el acuerdo se haya llevado a cabo una confabulación para realizar el hecho, aún inmediatamente antes de hacerlo. Lo que importa decir es que es necesario que los agentes hayan convenido matar en concurso. Con la convergencia intencional de los unos respecto a los otros. Todos realizaron la totalidad de la acción. No se corresponde con lo probatorio, según el informe de autopsia, por la reiteración de golpes en el cráneo. Lo mataron entre todos, no hubo una lesión mortal". Esto es el fallo 130.683, Altuve, Carlos Arturo, fiscal ante el Tribunal de Casación. Fallo del 19 de agosto de 2019"

Lee los testimonios de cómo comenzó el ataque, según los amigos de Fernando . "Los imputados, y esto no es solamente por la alevosía, atacaron de varios flancos. En un principio el Dr. Fernando Burlando dijo que eran dos, pero después se corrigió porque dijo que eran más. Lo vemos a Ciro Pertossi por un lado y Enzo Comelli del otro lado. De dos flancos. Cuando Burlando dijo eso, a mí que soy más grande se me vino a la cabeza el croquis de la Batalla de San Lorenzo, donde José de San Martín flanqueó por dos lados a los realistas".

Acá estamos hablando del tiempo total de los videos. No lo que duró el hecho, porque ahí sí vamos a ver que aumenta significativamente la porción sin filmar. El 18 por ciento de las dos filmaciones son compartidas. No hay un tiempo solo. Se ve la parte final del ataque.

Este es el video sincronizado del hecho. Acá vemos lo filmado por Lucas Pertossi. Ahí está la continuación del video de enfrente. Ciro Pertossi tira la patada, que está en dudas de si le alcanzó a pegar o no, y Thomsen ya se va. Es poco tiempo. Quiero que vean cuánto tiempo transcurre entre que Lucas Pertossi se guardó el teléfono y que aparece esto. Eso es necesario reconstruirlo a través de las declaraciones testimoniales. Hay una porción muy grande del hecho, de la que no tenemos registro fílmico. Y por esto hablo del poder de fascinación o de atracción que tenga la filmación. Porque nos quedamos con esto y quizás nos olvidamos de lo que dijeron los testigos.

Yo no hablo de que es el líder, quizás no lo es del grupo. Pero ese día sí. Porque del grupo el que se sintió ofendido era él. Lo dejaron regalado. Porque así estaba, lo vimos en las imágenes. Estaban conversando distraidos. Le dieron un golpe de nocaut. Le pegan y recién ahí debe haber llegado Lucas Pertossi y siguieron pegándole sin miramientos.

Lucas Filardi , testigo y amigo de Fernando, dice que 'estaba al lado y salí ileso'. Varios de sus amigos dijeron que el objetivo era Fernando, no era pelear contra el grupo. No se ve una sola mano que le hayan pegado. No hubo pelea, obviamente que no hubo pelea. Hubo algunos golpes para liberar la zona. ¿A quién había que liberarle la zona? ¿Quién era el ofendido que había sido golpeado? Máximo Thomsen. Cuando Lucas Pertossi filmó, está atrás, esperando que le liberan la zona y le dejen a Fernando noqueado y arrodillado. Quizás inconsciente, porque recibió una patada antes.

Señores jueces, habrán advertido que nosotros en la línea de acusación hablamos de roles y funciones, pero ahora no. Todos hicieron todo. Todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando de esta manera. Todos lo golpearon. Esto es lo que yo decía de la fascinación y el poder de abstracción que genera un video. Pareciera que los videos complicaron la prueba, porque yo la verdad, hasta que no lo volví a leer ahora, no me acordaba de lo que había dicho Muñoz.

Si no leí mal las testimoniales, el testigo Alejandro Claudio "Chiquito" Muñoz es la única persona que vio todo el momento del hecho. "Cuando llego a la puerta veo a todos los rugbiers y separan a todos los amigos de Fernando y la gran mayoría empezó a pegarle a él. Después se iban turnando, algunos cubrían a los amigos y los que no le pegaban a Fernando. En ese momento Fernando se quiere levantar, y uno de los chicos de rodete (Benicelli) le pegó una patada en la cabeza. Ahí no se levantó nunca más y siguieron pegándole un minuto y medio patadas". Fue mucho menos. Dijo que nunca vio algo igual. Una persona que no imaginaba que se iba a quebrar y lo hizo cuando lo contó. Él estaba viéndolo desde tres metros de altura a quince metros enfrente. El auto no se le interponía. Ahora lo vamos a ver en el video porque se ve. Estaba en una posición en diagonal, por lo cual el auto no lo tapaba.

El Dr. Diego Duarte , designado para la autopsia, prestó declaración testimonial y constató varias lesiones externas, descriptas en la autopsia. Si me voy a detener en las dos improntas de calzado en el maxilar inferior y en el cuello, donde queda marcada la suela de la zapatilla que después se determinó que era de Máximo Thomsen. Los peritos de parte minimizaron, no digo que no pueda ser así, que no ha sido una lesión grave. Si no lo fue, lo tomo como que le dejaron el sello a Fernando. Además que pudo haber sido una patada con una fuerza suficiente para marcarla, por más que los médicos digan que puede ser leve. Jugué muchos años al fútbol y vi muchas personas quebrarse. Jamás vi una marca de la zapatilla. Es el sello que dejó Thomsen en el rostro de Fernando.

¿Qué habrán hecho durante la parte no filmada los imputados? Si tenemos en cuenta de los relatos de los testigo Muñóz, Filardi y D'Alessandro, obviamente todos le pegaron a Fernando. Hay cinco que terminan pegados a Fernando cuando termina la filmación de Lucas Pertossi: Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Viollaz y Benicelli, estaban pegados a Fernando. Filardi dice que le pegaron entre cuatro o cinco. Sentido común. ¿Se quedaron mirando? No, señores jueces. Le pegaron brutalmente a Fernando. No nos quedemos solamente en los videos, porque el 21 por ciento del hecho está sin filmar. Eso tenemos que reconstruir con los relatos de 23 testigos presenciales. Nunca vi tantos testigos de un hecho en toda mi carrera.

Pueden haber muchos traumatismo que no produjeron lesiones externas, pero sí internas. Aunque no dejen hematoma, ni lesión, se producen lesiones internas. Por eso lo de la hemorragia masiva aunque sin fractura osea, los huesos de la cabeza son muy duros. Quizás esa fue la diferencia entre Tomás y Fernando, cuando vemos el video que toman desde enfrente, a Tomás le pegan dos o tres patadas en la cabeza. ¿Cuál es la diferencia con la que recibió cada uno? Que Tomás no estaba inconsciente, y entonces al ver la patada, por un acto reflejo, intentó esquivarla y amortiguó el golpe. No es lo mismo que pegarle a algo que está inerte.

Dos palabras respecto a los peritos médicos que prestaron declaración en la audiencia. Fue una pregunta que no les hice pero me hubiera encantado. ¿Quién se encuentra en mejor condición de determinar cuál es la causa de la muerte? Si el perito o ellos. Obviamente la respuesta era Duarte. Yo no soy médico, pero si me dieran la tarea de hacer un informe para evaluar la autopsia, y advierto que hay ciertas cosas que me generan dudas, lo primero que haría sería comunicarme. Duarte es de Policía Científica. Si tengo alguna duda, ¿por qué no sentarme con el médico que hizo la autopsia? ¿Por qué llegó a esta conclusión? Una forma de evacuar esas dudas era hablarle. Hoy en día n poder comuncarse con el médico que hizo la autopsia, ni siquiera que esté en la Antártida.

El Dr. Duarte dijo que agregó las fotografías que consideraba más importantes. Cuando leí ese informe le pregunté si tenía solo esas fotos y me dijo que tenía más en el celular. Pero los médicos tomaron conocimiento de esto y no quisieron verlas porque iban a necesitar 60 días. Yo cuando las vi me di cuenta que había una evidente hemorragia.