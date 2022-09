Tragedia en San Fernando: encontraron sin vida al joven que buscaban tras el choque de su lancha

Efectivos de Prefectura Naval hallaron ayer en el río Luján el cadáver de Martín Barrios, el joven de 18 años que había desaparecido el sábado pasado tras un choque de lanchas ocurrido a la altura del distrito bonaerense de San Fernando.

El hallazgo tuvo lugar en la zona cercana al Club Náutico Amarras del Norte, en inmediaciones del lugar en el que se había producido el accidente náutico y los restos del joven ya fueron reconocidos por sus familiares, según indicaron voceros de la fuerza.

El cadáver fue encontrado por buzos del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de Prefectura, luego de cinco días de intensa búsqueda. La autopsia se realizará este viernes, para conocer los motivos del fallecimiento de la víctima.

Según indicó la agencia NA, en el operativo habían tomado parte embarcaciones, motos de agua y medio terrestres.

El hecho ocurrió el pasado sábado alrededor de las 21 cuando la lancha a motor de Martín Barrios chocó con otra de mayor porte en la que había siete personas a bordo y que intentaba ingresar al club náutico Amarras del Norte.

Tras el accidente se abrió una causa que quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción de Rincón de Milberg, a cargo del fiscal Jorge Sebastián Fitipaldi.

Aunque no se descarta ninguna hipótesis sobre lo sucedido, la familia de Barrios denunció en varias oportunidades que no se trató de un accidente, sino de algo que podría haberse evitado. "El que lo chocó, lo retuvieron en prefectura de San Isidro pero a las horas lo largaron. Sabemos que el que lo chocó a Martin es amigo del JEFE DE PREFECTURA y compró las cámaras de la guardería para que no haya pruebas del choque. También que el señor estaba alcoholizado. Pasó por encima de Martin con la lancha. Y estaban subiendo publicaciones de que Martin fue el que se le cruzó", escribió días atrás en su Facebook la hermana del joven fallecido.