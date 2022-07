Tras declararse inocente y negar todo, Villa denunció a la joven que lo acusó por abuso sexual

La defensa del futbolista de Boca Sebastián Villa presentó el jueves por la noche un escrito acusando a Tamara Doldán, la joven que lo denunció por abuso sexual, de falso testimonio.

La denuncia por falso testimonio fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y los abogados pidieron además que la causa se tramite “en una Unidad Funcional de Investigación independiente a la número 3 de Esteban Echeverría”, ya que según ellos, “se ha actuado con falta de objetividad fiscal”.

“En fecha 13 de mayo de 2022, Rocío Tamara Doldán efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el día 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley, propiciando falso testimonio agravado”, señaló el futbolista.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tras su declaración indagatoria de este jueves ante la fiscal Vanesa González, Villa respondió que con Doldán tuvieron “relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos”. Además, señaló que los supuestos mensajes de Instagram entre ambos expuestos por la víctima pertenecen a una cuenta no verificada, a la que Villa desconoce como propia.

“No es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, no es ventajismo indiscriminado a cualquier precio, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve”, aseguró Villa en el escrito.

Su declaración

"Yo no cometí el hecho que me leyó", fue lo primero que le dijo el delantero a la fiscal. Además, afirmó que "nunca" abusaría de una mujer, aclaró que con ella mantuvo relaciones "consentidas" y puso en duda las lesiones que presentaba la víctima al señalar que se las pudo haber producido otra persona. "Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer. La cual esta sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mi", sostuvo.

En este sentido, mencionó que estuvieron juntos esa noche en dos oportunidades, pero que la primera vez debieron interrumpir el acto porque su amigo Félix Bénitez ingresó al cuarto para buscar dinero para pagarle la presencia a las chicas que habían ido esa noche. Cuando se fue, siguieron.

“Cuando salimos ella me dice que le sirva jugo de naranja con vodka, que era lo que estaba tomando. Voy a la cocina y le sirvo un vaso. Creo que ahí había una chica llamada Flor (la testigo de 23 años que declaró que Villa había intentado abusar de ella), que yo había estado con ella cuando vivía en Puerto Madero. Ahí, empiezo a bailar con Flor y nos empezamos a besar. Tamara observa que yo me beso con Flor y se puso celosa”, declaró Villa.

Y continuó: "Esa chica Tamara se comunicó con Félix, diciéndole que le dolía la vagina por la relación sexual. Ella siempre le decía a Félix que conmigo tenía relaciones fuertes, y yo le dije a Félix que se pusiera a disposición de ella para lo que necesitara. Creo que Tamara le dijo que necesitaba unos calmantes, y yo le dije que le comprara los medicamentos. Muchas veces le colaboré a Tamara porque sabía que ella tenía un nene chiquito, sé que estaba sin trabajo. Yo sé lo que es no tener nada y, por eso, les decía a mis representantes que la ayudaran a conseguir un trabajo.