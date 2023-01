Tras descompensarse en el juicio, la mamá de Fernando Báez Sosa afirmó: “Ya no soy nada, solo quiero justicia”

Durante el martes, los Tribunales de Dolores fueron el escenario de la segunda jornada el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado por ocho rugbiers en Villa Gesell durante el verano de 2020. Y hoy se vivieron dos momentos muy duros: el cara a cara de los asesinos con los amigos que esa noche acompañaban al joven y fueron golpeados para no poder defenderlo, y la proyección de los videos del ataque.

En un momento, mientras se reproducía uno de los videos de la paliza en la que Fernando fue asesinado, la madre, Graciela Sosa se descompuso y debió ser atendida por los médicos del lugar. La mujer, acompañada por su marido Silvinoa Báez, fue atendida en una sala contigua debido a que le subió la presión. Se pensó que debía ser trasladada, pero como mejoró, se quedó en el lugar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A la salida, Graciela contó por qué se descompensó en el medio del juicio: "Vimos como atacaron a Fernando y cómo sus amigos lo intentaron defender y salvar. Vi en un video que estaba tirado en el piso, con una mano levantada, pidiendo que paren, pero me lo mataron. Le siguieron pegando como si no fuera una persona. Lo mataron a patadas…”.

Y conmovida, afirmó al ser consultada de dónde saca fuerzas para seguir: "Me apoyo mucho a Dios y agarro fuerte mi Rosario. Pienso que tengo que estar fuerte para reclamar Justicia por él. Merece una Justicia ejemplar, para que no haya otro Fernando. Nosotros ya no somos nada, solo dos infelices que caminamos por este mundo sin sentido pero vamos a hacer fuerzas por él".

En cuanto a las imágenes que se vieron en los videos y dejan en evidencia que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi hicieron un plan para asesinarlo, la mujer declaró: "Quedó claro que pusieron una barrera para que nadie pueda ayudarlo. Siento que se va a hacer Justicia por Fernando".

En tanto, el padre de Fernando contó sobre la jornada en el Tribunal: “Los amigos de Fernando respondieron con altura y contaron todo. Cada uno que quiso ayudar a Fernando cobraba una piña o una patada. No se lo esperaban, fue todo por sorpresa". Y completó: "No sé por qué fue contra Fernando. Si por su color de piel o por su pelo diferente o porque estaban drogados y querían matar”.