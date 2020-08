Tras el hallazgo de huesos en un rastrillaje por Facundo Astudillo, no se pudo determinar su origen y sigue la duda

La investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro continúa, y a pesar de que el pasado 7 de agosto se encontró en un rastrillaje la presencia de huesos, el Gabinete Científico de la Policía Federal no pudo determinar el origen de esos restos óseos, por lo que serán remitidos al Departamento de Antropología Forense de la Morgue Judicial de la Nación para que se precise si pueden o no pertenecer a un ser humano.

Además, en las últimas horas y como resultado de las pericias realizadas en los teléfonos celulares secuestrados a los oficiales señalados por la querella como responsables en la desaparición del joven de 22 años, se encontró una foto del DNI del muchacho, la cual fue tomada por la oficial que retuvo a Astudillo Castro en un retén policial el pasado 30 de abril.

Peritarán nuevamente restos óseos hallados en un rastrillaje por la búsqueda de Facundo Astudillo.

El viernes pasado, en las proximidades del kilómetro 780 de la Ruta Nacional 3, en cercanías de Mayor Buratovich, la Policía Federal Argentina (PFA), del Gabinete Científico Pericial y de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el adiestrador Marcos Herrero, en representación de la querella, llevaron a cabo un profundo rastrillaje que permitió encontrar restos óseos y un hueso quemado que fue secuestrado para su análisis.

Aunque uno de los abogados de Cristina Castro, la mamá de Facundo, explicó en ese momento que los huesos más grandes a simple vista parecían ser de animales, lo cierto es que también se halló una pieza quemada que llamó la atención.

A pesar de que fue analizada por el Gabinete Científico de la Policía Federal, lo cierto es que no se pudo precisar el origen de ese resto óseo, por lo que la querella presentó este jueves un oficio para indicar que esas piezas serán remitidas ahora al Departamento de Antropología Forense de la Morgue Judicial de la Nación "a fin de que tengan a bien precisar si podrían pertenecer a un ser humano".

En los rastrillajes del pasado 7 de agosto encontraron huesos quemados.

Por otra parte, en el mismo documento los letrados Luciano Peretto y Leandro Aparicio informaron que los cabellos hallados en el último procedimiento llevado a cabo en el Destacamento Policial de Origone serán enviados al Laboratorio Químico de la Policía Federal para cotejarlos con las muestras genéticas de la mamá de Astudillo Castro, con el objetivo de determinar si alguno de esos pelos pueden ser del joven.

Del mismo modo, este jueves se llevó a cabo un nuevo rastrillaje ordenado por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, el cual arrojó resultado negativo y en el que se revisó un sector de vías del ferrocarril próximo a la localidad de General Daniel Cerri, donde las antenas habrían tomado la señal del celular del muchacho.

En las últimas horas apareció en el celular de una oficial una foto del DNI del joven.

Respecto a la foto del DNI de Astudillo Castro hallada recientemente en el celular de Jana Curuhinca, una de las oficiales de la bonaerense que detuvo a Facundo en un retén policial el día 30 de abril, el abogado Leandro Aparicio confirmó a BigBang que la imagen apareció como resultado de las pericias realizadas en los celulares que fueron secuestrados a los policías de la comisaría de Mayor Buratovich y Teniente Origone.

Según dijo el letrado, Curuhinca fue quien además tomó la imagen en la que se ve a Facundo detenido al lado del oficial Mario Gabriel Sosa, en la mañana del día en que fue visto por última vez.

La última foto que le tomaron al joven fue sacada el 30 de abril en un retén policial.

"En el acta (que le realizaron al joven) dice que se exhibe y retiene el DNI, pero en el 100% de los casos los llevan a la comisaría, nadie hace un acta y lo deja seguir. Yo no creo nada, pero si dice exhibe y retiene, no puede estar puesto en el patrullero el documento, más allá de que Alberto González dice que estuvo con Facundo y que él le dijo que no tenía DNI", comentó Aparicio, y agregó por último que ahora lo importante es poder determinar el origen de los huesos, ya que no son de vacas como se creía.

Ante el hallazgo de la fotografía del documento, Cristina Castro escribió en su Facebook que desde el momento en que hizo la denuncia en Pedro Luro "siempre" le dijeron que el joven circulaba "sin documento", pero que la aparición de esta foto "prueba lo contrario".

"Mientras Sosa le dice 'tranqui Janita, nadie va saber que fuimos nosotros' y mientras Flores sigue diciendo que te dejó a las '13.30 en Origone' y mi teléfono recibe tu llamado 13.3' y mientras Gonzalez sigue diciendo 'no tenia DNI, solo carnet de conducir y lo deje seguir', cuántas mentiras y contradicciones necesita el fiscal Mártinez y la jueza Marrone para actuar", preguntó.

A pesar de que la querella solicitó la detención de cuatro oficiales implicados en la desaparición de Astudillo Castro, tanto el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez como la jueza federal N°2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, rechazaron el pedido de los letrados al considerar que no hay todavía elementos suficientes como para solicitar el arresto de Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Alberto González y Siomara Flores.