Tres disparan, uno lo arregla: la declaración de la médica que atendió a Lucas y el rol de Santana

El último martes tuvo lugar la tercera audiencia del juicio por el asesinato de Lucas González, el joven de 17 años asesinado por la policía de la Ciudad. Gregorio Dalbón, abogado de la familia de la víctima, reveló que cada vez hay más información que compromete a los imputados: “Descubrimos que Santana habló con Issasi durante el procedimiento, y en el mismo lugar que Santana tiene su dependencia, están los tres que dispararon: Issasi, López y Nieva”.

Gabriel Alejandro Issasi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva son los tres policías de la Ciudad que estaban vestidos de civil en el conurbano haciendo “tareas de campo” y que encerraron y asesinaron al menor. Sin embargo todos están vinculados con el comisario inspector Daniel Alberto Santana, quien en el momento del hecho mantuvo una conversación por radio con otro efectivo y afirmó: “Están hasta las bolas”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otra parte, la médica que atendió a Lucas en un primer momento en el lugar del asesinato, declaró que tuvo mucho miedo durante todo ese día, ya que nunca había vivido algo así e incluso hubiese preferido no tener que estar vincula con esa situación catastrófica de la cual quedó afectada.

“La médica que sacó a Lucas del auto herido de muerte, dijo que le dio mucho miedo cuando uno de los policías grandote, porque así lo describe ella, dice acá nadie saca fotos nadie filma. Ella sintió eso como una amenaza, no había visto algo así en su vida. Estaba muy asustada. Eso fue muy importante porque no solamente lo dijeron los chicos, sino que lo dice la médica que atendió a Lucas”, expresó Dalbon.

“También dijo que se le cayeron dos encamisados de la cabeza de Lucas. No hubo custodia en esto. Lo metieron en cualquier lado. Incluso después se lo terminaron dando a la Federal”, reveló el letrado.

Dalbon agregó: “A pesar de que la Policía Federal toma el dominio del hecho a las cinco de la tarde por orden judicial, la Policía de la Ciudad sigue ahí y no se va del lugar y sigue cometiendo el encubrimiento, la tortura, la privación ilegal de la libertad”.

Por último, el abogado recordó la última declaración que tuvo lugar ayer y concluyó: “El último testigo, que fue el chófer del Comisario Inspector Santana, dice que Santana va a ver a Lucas a las 12 de la noche del 18 de noviembre y la jueza le preguntó: ¿No fue a ver al oficial herido?, porque ellos decían que había pasado eso. A lo que él dice que no, que a él no lo fueron a ver. Por su parte, la segunda médica que estaba en la ambulancia, no la que atendió a Lucas, sino la que quedó arriba, contó que el policía no tenía ni un rasguño. De hecho, eso surge también de su historia clínica, que demostró que no tenía nada. Que es raro, porque si te pasa un auto por arriba a la velocidad que ellos dicen, mínimamente te fractura. No tenía nada”.