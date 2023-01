Triple crimen en Rosario y vínculos narcos: detuvieron en Paraguay a los novios fugitivos

Iván Maximiliano Giménez, de 35 años, su pareja Erica Vanesa Romero, de 37, y Elena, la hija de ambos de apenas un año, fueron asesinados durante la madrugada del 29 de enero del 2022, luego de asistir al casamiento de Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra y Esteban Enrique “Pinky” Rocha, quienes están procesados en una causa por narcotráfico y son investigados por integrar la banda de Olga “Tata” Medina, condenada en junio de 2020 a cinco años de prisión por comercialización de drogas. Había sido el juez federal Carlos Vera Barros quien los acusó de “integrar una organización dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes” desde abril de 2016.

Al momento de los hechos, Leguizamón Ferreyra cumplía prisión domiciliaria en una casa ubicada en la calle Rueda al 200, porque tiene niños pequeños a su cuidado, mientras que Rocha había sido excarcelado en abril de 2021 por la Cámara Federal de Casación Penal. La investigación del triple crimen quedó en manos del fiscal Gastón Ávila, de la Unidad de Homicidios Dolosos y la Agencia de Investigación Criminal, luego de que el fiscal federal Claudio Kishimoto le ordenara a Gendarmería que arreste a Brisa Leguizamón “por el desprecio hacia las órdenes judiciales” y le exija a Esteban “Pinky” Rocha presentarse al Tribunal Federal para “notificarse de su situación procesal”.

Pero los principales sospechosos del crimen estuvieron prófugos de la justicia desde entonces. La justicia ordenó que los beneficios de ambos sean revocados: Brisa Leguizamón debía volver a prisión, mientras que “Pinky” fue declarado en rebeldía luego de no presentarse ante el fiscal. Actualmente, a él lo buscaba la Policía Federal Argentina por pedido del Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario, mientras que ella estaba siendo rastreada por Gendarmería: "El nombrado debía concurrir a la sede de este Tribunal el día 30 de enero del presente año a las 11 horas... Rocha no ha comparecido a la citación y tal conducta, es constitutiva de violación a las cargas que le fueran impuestas al momento de otorgársele la excarcelación”.

Lo cierto es que casi un año después, Interpol finalmente los capturó en Asunción, Paraguay. Las capturas se dieron tras un trabajo coordinado entre la Unidad de Investigación del Crimen Organizado, la PROCUNAR, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Acusación. El matrimonio fue encontrado por el departamento Interpol de la Policía Nacional de Paraguay en el lujoso edificio Miami de la ciudad de Asunción.

Fueron arrestados cuando salían del edificio junto a un pariente, quien había viajado para llevarles a sus hijos para que los vean. Se espera que en las próximas horas, trámites mediante, serán trasladados a Rosario. De la boda habían sido parte una multitud de de personas, entre 150 y 300 invitados, vinculadas al narcotráfico.

El fiscal federal Claudio Kishimoto y la PROCUNAR, el ala de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico con el fiscal Diego Iglesias, habían pedido la revocación de los beneficios de Brisa Leguizamón, quien por ley no podía salir de su casa, mucho menos para contraer matrimonio ante una multitud de de personas vinculadas al narcotráfico.

De hecho, en el lugar estaban miembros del clan Cantero, de la banda Los Monos. ”La obscenidad que hemos visto nos demuestra el poder económico y la impunidad de estos grupos. Era una típica fiesta mafiosa. Esto no era una fiesta inocente, era la película de El padrino”, había dicho el secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Bortolozzi.

Martín Frassi, abogado de Leguizamón, había confirmó que su defendida se iba a presentar ante la Justicia. Algo que no ocurrió. Como si esto fuera poco, había revelado que fue "Pinky" quien pagó la fiesta de casamiento porque "es técnico en refrigeración y le iba bien". El abogado de Leguizamón había dicho que "ella está dispuesta a comparecer", y admitió que se casó sin la autorización judicial necesaria por cumplir prisión domiciliaria. "Brisa me había pedido (que solicitara el permiso) hace dos o tres meses, pero como faltaba una documentación esa presentación no se hizo", sostuvo Frassi. A su vez, dijo que presentó un recurso ante el TOF1 para ir a la Cámara de Casación Penal.

Cabe destacar que la Justicia ordinaria santafesina investiga el triple crimen, efectuado por un grupo de sicarios que se movía en una camioneta Volkswagen Amarok, y el TOF1 de Rosario citó a comparecer a Leguizamón y Rocha, pero ninguno de los dos se presentó. Por esta razón, el letrado había solicitado que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria de la novia. Medida que fue rechazada. De esta manera, las autoridades aseguraron que ella y su pareja evidenciaron "un desprecio hacia el sometimiento de las órdenes judiciales y por lo tanto, se permite afirmar la existencia de un cierto riesgo de fuga y justifican y tornan razonable y necesario revocar el arresto”.

El caso

Iván Maximiliano Giménez y su pareja Erica Vanesa Romero viajaban en un Audi TT junto a la hija de ambos cuando, cerca de las 4 de la mañana, fueron interceptados por otro vehículo. Sin mediar palabra, los agresores acribillaron al conductor y a su bebé: Giménez recibió entre 8 y 10 disparos calibre 9 milímetros y su hija Elena, al menos 6. A pesar de las heridas, llegaron a volver al salón de eventos y desde allí, otro invitado los trasladó al hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria. Allí se constató que ambos habían muerto. Si bien una primera versión indicaba que Romero había sido trasladada junto a ellos al hospital, más tarde encontraron su cadáver dentro del auto que estaba calcinado.

Alrededor de las 5 de la mañana, vecinos del barrio Espinillo alertaron que en un camino rural a unas 35 cuadras del salón de eventos se estaba incendiando un auto. Cuando los bomberos apagaron las llamas, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. Fue un joven de 19 años, que estaba como invitado al casamiento, quien luego admitió ante la Justicia que él fue quien quemó el auto de las víctimas con la mujer dentro cuando intentó llevarla al hospital herida tras la balacera. De acuerdo al fiscal Ávila, el joven incendió el vehículo porque se "asustó" ante la posibilidad de ser interceptado por la policía. El joven no fue imputado, ya que no puede usarse como elemento de cargo solo su propia declaración.

Lo que desapareció de la escena del crimen fueron los teléfonos de las víctimas. Según el secretario de Seguridad de Santa Fe, Jorge Bortolozzi, existieron indicios de que Giménez y Romero fueron apuntados como responsables de la pérdida de un cargamento de 200 kilos de cocaína. Este antecedente es uno de los datos que analizó la Justicia rosarina a la hora de evaluar la hipótesis de una venganza planificada. También se analizó la posibilidad de que haya existido un informante dentro del casamiento, el cual le dio avisó a los atacantes cuando el matrimonio y su pequeña hija abandonaron el lugar a bordo del Audi, ya que el auto de la pareja no era el que usaban habitualmente.

Por el crimen, se realizó el juicio entre el 27 de junio y el 2 de diciembre del año pasado con la lógica ausencia de Leguizamón Ferreyra y “Pinky” Rocha, que por aquella fecha aun seguían prófugos. Por un ajuste de cuentas por la "pérdida de un cargamento de droga" como principal hipótesis, se hicieron múltiples allanamientos contra Fabián Gustavo “Calavera” Pelozo, la presunta “mano derecha” del capo narco Esteban Lindor Alvarado, y se llevó a proceso a la organización que ellos integraban según la acusación del fiscal federal Federico Reynares Solari. El Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario le dio una pena de 6 años y 6 meses de prisión a “Tata” Medina, la jefa.