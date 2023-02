"Tu mujercita ya no está”: desapareció, le hackearon las redes y amenazaron a su novio

Su nombre es Laila Natasha Ayala, tiene 23 años, es oriunda de Tigre, donde vive con una amiga en La Paloma, y está desaparecida desde el viernes pasado. “Nazareno, el novio de mi hija, está preso hace un año en Sierra Chica por matar a su hermano. Yo no sabía que estaba detenido allí y hace poco me enteré de que ella fue varias veces a visitarlo”, contó Sabrina, su mamá, quien ya radicó la denuncia en la comisaría tercera de Ricardo Rojas.

Este dato no sería menor, ya que la mujer reveló que desconocidos ingresaron al Facebook personal de Laila y le enviaron escalofriantes mensajes a su pareja a través de la red social. “Dejá de buscar a tu mujer, no la vas a encontrar, tu mujercita ya no está”, le enviaron a Nazareno, el joven detenido. Por estas horas, las autoridades intentan determinar el paradero de la joven de 23 años y si su desaparición está ligada a un "ajuste de cuentas" contra su pareja.

La última vez que su familia habló con ella fue el viernes, a las 21:04. De acuerdo a lo informado, estaba sobre la calle Teniente J. J. Valle en Tigre, a una cuadra de Las Dalias en La Paloma. El celular de Laila estuvo activo ese día por la noche cuando le mandó mensajes a su novio avisándole que iba a cargar la tarjeta SUBE para ir a visitar a su suegra, con quien ella vivió hace tiempo atrás en Villa de Mayo.

En ese momento se le apagó el celular y ya nadie supo más nada sobre su paradero. “Este chico también estuvo preso en La Plata junto a su hermano y ambos recuperaron la libertad. A los cuatro meses de haber salido conoció a mi hija y se fueron a vivir untos a Villa de Mayo con la familia de él”, sostuvo la mamá de la víctima en diálogo con TN sobre la actual pareja de su hija.

Según detalló, Laila llevaba puesto un pantalón corto, de color rosado, una remera blanca y un rodete al momento de desaparecer. Tenia que bolsa de ropa."Desapareció. Desde el viernes 3 a las 21 horas no se sabe nada de ella. Lo último que se sabe es que estaba yendo por Juan José Valle hasta la ´Virgencita´ (en La Paloma) y se dice que un auto frenó y la subieron a la fuerza", detallaron desde el entorno de la joven de 23 años.

La mamá de Laila detalló que al menos dos personas desconocidas ingresaron a la cuenta de Facebook de su hija y se pusieron en contacto con Nazareno, donde le enviaron mensajes amenazantes refiriéndose a Laila. “Dejá de buscar a tu mujer, no la vas a encontrar”, “tu mujercita ya no está”, “eso te pasa por no pagar las deudas de tu hermano”, “cuando la veas no la vas a reconocer”, “es tan rica tu mujer”, fueron algunos de los mensajes que recibió Nazareno.

Como si esto fuera poco, el joven detenido le respondió a los supuestos captores de su pareja e imploró por la seguridad de Laila. “Déjenla a Laila, la piba no tiene nada que ver”, les pidió. "Yo no sé si se trata de un ajuste de cuentas. Yo quiero encontrar a mi hija. Estoy desesperada. Mañana vamos a hacer una marcha pidiendo que la busquen. Y exigiendo que la Fiscalía a cargo del caso me dé respuestas”, concluyó angustiada la mamá de Laila.