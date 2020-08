Un abanico de causales de muerte: qué se podrá confirmar en la autopsia, según el perito Raúl Osvaldo Torre

El cadáver encontrado el sábado por la noche junto al lecho del Canal Cola Ballena ya se encuentra en la Morgue del Poder Judicial de la Nación. "Fue trasladado el domingo por la noche en avión por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Se encuentra lacrado, sellado y con las firmas correspondientes. En esas condiciones deberá encontrarse el próximo martes 25 cuando comience la autopsia", precisó a BigBang Leandro Aparicio, uno de los dos abogados de la madre de Facundo Astudillo Castro.

El principal objetivo de la autopsia será identificar los restos y confirmar si en efecto son los del joven de 22 años, desaparecido el pasado 30 de abril. "Cristina todavía no decidió si va a viajar o no, está absolutamente destruida. Nosotros ya designamos a la perito de parte para que nos represente", sumó el letrado, en alusión a Virginia Creimer, perito clave en la resolución del caso Luciano Arruga.

"Es probable que los resultados preliminares estén no antes de treinta o sesenta días, porque para una identificación de certeza hay que hacer un ADN. En el caso de los restos esqueléticos (estado en el que se encontró el cuerpo), lleva un proceso más complejo que el habitual, como una muestra de sangre, el hisopado bucal o una muestra de cabello con raíz", anticipó Creimer.

El esqueleto fue encontrado boca abajo, desmembrado y desnudo. Sin embargo, el especialista forense Raúl Osvaldo Torre dialogó con BigBang y anticipó qué se podrá confirmar durante la autopsia y cuáles serán algunos de los desafíos que enfrentarán los representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense.

"Lo primero que quiero aclarar es que no vi el cuerpo, así que mi análisis responde a la información que se divulgó", se anticipó Torre. "Hay que tener en cuenta que, según la descripción del escenario en el que fue encontrado, es muy probable que el cuerpo ya sin vida haya sufrido un ataque de la fauna silvestre".

En efecto, la perito de parte confirmó que sólo se podrán analizar los restos óseos. Para Torre, será clave el análisis de las muestras del agua en el que fue encontrado el cuerpo. "Se deberá practicar un adecuado análisis del plancton", precisó el especialista. ¿El motivo? "Si hay plancton en la médula, se puede confirmar si murió ahogado", explicó.

"Al haberse encontrado el cuerpo próximo a un medio acuático, entiendo que está esqueletizado. Es muy probable que haya habido una acción de la fauna silvestre. Es por eso que hay que buscar elementos traumáticos en las piezas óseas. Eso se podrá realizar, así como también verificar si los golpes se dieron en vida o post mortem".

El peritaje de los huesos permitirá confirmar también si la causa de muerte fue por golpes, una de las principales hipótesis de la querella. Consultado sobre la demora en los resultados que anticipó la perito de parte, Torre aclaró: "Mi experiencia indica que la identificación se puede determinar entre una y tres semanas; pero todo depende de las condiciones del cuerpo y de la calidad de las muestras que se puedan extraer. Los huesos pudieron haber perdido proteína".

Además de la identificación, la autopsia permitirá establecer la fecha estimada de muerte. "Va a ser difícil establecerla, porque hay una ventana de probabilidades. La estimación tendrá un margen de días", anticipó el especialista.

Consultado sobre la posibilidad de que la autopsia permita comprobar si el cuerpo fue plantado en el lugar, tal como sostiene la querella, Torre se mostró escéptico. "Eso es muy difícil de determinar. ¿Cómo sé si fue arrojado en ese lugar o si lo llevó la marea? Veo poco probable que se pueda establecer eso".

Tal como pudo confirmar BigBang, la querella ya solicitó otra pericia para sostener en el juicio -en caso de que los restos sean los de Facundo- que el cuerpo fue trasladado por un vehículo de importantes dimensiones. "Encontramos unas huellas de un vehículo que llegan hasta el lugar en el que se encontró el cuerpo. Ya se tomaron las muestras. Esto nos va a permitir no sólo conocer el ancho del vehículo que pudo haber descendido hasta ahí, sino la marca de los neumáticos. No es una huella reciente y descartamos que sea de la Policía Federal, porque no han descendido por ese lugar. Por supuesto, para nosotros no es un dato menor, porque puede tener que ver con cómo llegó el cuerpo a este lugar", sumó el abogado.