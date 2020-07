Un acosador amenaza e intimida a las vecinas del edificio en el que vive con mensajes obscenos

En las últimas horas un grupo de vecinas de un edificio de la Capital Federal denunció que uno de sus vecinos las acosó en reiteradas oportunidades al dejarles mensajes obscenos por debajo de la puerta, en los cuales las amenazaba con violarlas y matarlas.

A pesar de que el hombre fue demorado por unas horas, luego salió en libertad.

Sin embargo, la Justicia porteña le otorgó a las mujeres un botón antipánico, mientras que además se ordenó una restricción de acercamiento para el acosador.

Según contaron las víctimas a los medios, el primer hecho sucedió hace una semana, cuando un día dos hermanas encontraron dentro de su departamento un individual apoyado sobre la mesa en el que les habían escrito que las iban a violar.

Como las jóvenes se percataron de que la puerta no estaba forzada y de que no faltaba nada en la casa, se dieron cuenta de que no se trataba de un robo, sino de una intimidación.

Sin embargo, el episodio no quedó ahí, porque en los días siguientes empezaron a recibir mensajes obscenos por debajo de la puerta en distintas horas del día.

Asustadas por la situación, decidieron instalar una cámara de seguridad en la entrada de su departamento para ver quién era la persona que les dejaba los mensajes, y así el pasado sábado vieron que se trataba de un hombre de nacionalidad peruana.

En el video que quedó registrado se puede observar el momento en que les deja un papel por debajo de la puerta y luego se retira. Atentas a este hecho, el domingo la situación volvió a repetirse, por lo que cuando lo vieron acercase nuevamente a la puerta, las dos chicas salieron y lo retuvieron para llamar a la policía.

Aunque los oficiales se presentaron en el lugar, luego de haber estado demorado por unas horas, el fiscal de la causa liberó al sujeto por falta de pruebas.

Según les dijo a las víctimas su abogado, el acosador no recibió ninguna sanción porque no lo sorprendieron en el momento en el que dejaba las amenazas, sino que solamente estaba escuchando detrás de la puerta cuando fue atrapado.

Lejos de calmarse ante su detención, el acosador volvió a dejar mensajes intimidatorios y hasta llamó a las chicas por teléfono. "Las llamó por teléfono con un número privado, les dijo que las iba a violar y las amenazó de muerte. Este miércoles, mandó un mensaje de WhatsApp con palabras irreproducibles", contaron las vecinas a los medios, quienes también agregaron que todas las mujeres del edificio tienen miedo a salir solas.

Ante esta situación, la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°26 les dio este miércoles un botón antipánico a las dos mujeres, aunque el agresor sigue viviendo en el mismo edificio.

Además, este jueves la justicia porteña ordenó una restricción de acercamiento y contacto para el acusado, por lo que tiene prohibido volver a la puerta de la casa de las chicas.

En base a lo que trascendió, se sabe que el acosador está casado y tiene hijos, y de hecho, vive junto a ellos en el segundo piso del edificio ubicado en la calla Bahía Blanca al 2041.