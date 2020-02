Un año antes de asesinar a Fernando, dos de los rugbiers desfiguraron a un chico de 21 años

Un año antes de asesinar a patadas y golpes a Fernando Báez Sosa, uno de los rugbiers implicados en el crimen pero liberado esta semana por decisión de la Justicia, Alejo Milanesi, golpeó brutalmente a un joven que hoy tiene 21 años junto a Lucas Pertossi, quien continúa tras las rejas por el homicidio cometido a la salida de un boliche en Villa Gesell.

El episodio ocurrió el 21 de enero de 2019 y el joven, cuya identidad no trascendió justamente por el temor que le provoca el recuerdo del ataque, debió ser hospitalizado con heridas en los ojos y la lengua tras recibir una innumerable cantidad de piñas y patadas.

Aquel ataque, al igual que la brutal golpiza a Fernando a la salida de Le Brique el 18 de enero pasado, también fue registrado mediante un video grabado con un teléfono celular, donde se observa la participación de Milanesi - quien aparece con el torso descubierto - y de Lucas Pertossi.

Milanesi fue excarcelado este lunes junto a Juan Pedro Guarino, luego de que la fiscal a cargo de la investigación por la muerte de Báez Sosa, Verónica Zamboni, dictaminara que no había pruebas suficientes para involucrarlos en el ataque.

Según Infobae, el joven agredido señala a Pertossi como el “ejecutor” de la paliza, ya que hasta ese momento era amigo de la ex novia, una relación que había terminado de forma “normal” y “nada traumática”, según los familiares del chico atacado. Las lesiones que registró fueron múltiples y de elevada gravedad: traumatismo facial y traumatismo ocular izquierdo.

El brutal ataque se perpetró el 21 de enero de 2019. Esa misma mañana, a las 7:15, ingresó a la guardia del hospital de Zárate donde fue atendido. Tras la golpiza, el chico no quiso volver a salir nunca más por la zona de Zárate y aún continúa con temor. Pero lo llamativo es que el padre de Pertossi llamó a la familia tras la golpiza: “Primero nos dijo que su hijo no había sido y después nos invitó a su casa, nos dijo de ‘arreglar’. Nosotros le respondimos que iba a tener que arreglar con nuestro abogado”.

Aquel episodio no fue judicializado, ya que la víctima pidió no hacer la denuncia. Ahora, la familia dice que se arrepiente de no haber ido a la Justicia.

Lucas y Ciro Pertossi - ambos detenidos por el crimen de Fernando - son primos de Milanesi. Ciro, junto a Máximo Thomsen, está acusado por la Justicia como “coautor” material del ataque mortal. Lucas, su hermano, solía jactarse en las redes sociales del particular y violento modo en que se manejaban: un tuit del día de la paliza al joven cuya identidad no trascendió lo grafica a la perfección. “3 noches seguidas de piñas, si no hay piñas no pudo haber sido alta nocheeeee jajajaja”, escribió.