Un año del femicidio de Laura Cielo López y el pedido del padre por el juicio: "Quiero que le den perpetua"

Laura Cielo López tenía 18 años al momento de ser abusada y asesinada en la ciudad de Plottier por un hombre que después descuartizó su cuerpo y lo arrojó en la ribera del río Limay, a la altura del paraje China Muerta, a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Neuquén.

Por el horrendo femicidio permanece detenido Alfredo Emilio Escobar, diez años mayor que la víctima, quien en noviembre próximo se sentará en el banquillo de los acusados en un juicio por jurados que se llevará a cabo en la sala de audiencias de la Legislatura provincial.

Laura Cielo López fue asesinada el 13 de septiembre de 2019.

En base a lo que se pudo reconstruir durante la investigación, el terrible hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 13 de septiembre de 2019, momento en que se cree que el presunto femicida empezó a mandarle mensajes a López para que se encontraran.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pocos después, él la pasó a buscar por su casa y desde ahí fueron hasta la vivienda del imputado, donde la abusó sexualmente y la mató de un golpe en la cabeza. Para ocultar lo que había hecho, el agresor descuartizó y descartó el cadáver de la joven horas después. Durante el día domingo unos pescadores encontraron los restos.

"El viernes desapareció, y el sábado me llamó una amiga de mi hija para decirme que no la veía desde el día anterior, que Laura se había ido de la escuela y no la había vuelto a ver. Ahí ya me volví loco, yo estaba volviendo de trabajar, esperando el colectivo para venirme a Neuquén, y empecé a llamar a sus hermanas, esas horas de viaje se me hicieron una eternidad", contó en diálogo con BigBang Eduardo López, papá de la joven.

Eduardo asegura que cuando llegó a Plottier, empezó a llamar a todas las amigas de la adolescente, y gracias a que la gente salió a la calle para pedir por su aparición, la Policía empezó a buscarla y así surgieron los primeros testimonios que decían que Laura se había ido con un chico o que la habían visto pasar por la calle el viernes anterior.

Los vecinos de Plottier prendieron fuego una carnicería al pesar que el asesino trabaja ahí.

De hecho, fue tanta la indignación del pueblo, que por algunos mensajes confusos de Whatsapp que empezaron a circular, un grupo de personas saqueó y prendió fuego una carnicería ubicada en el centro de la ciudad, ya que se creía que el asesino de la joven trabajaba ahí.

"No sé bien si Escobar era amigo de los dueños de la carnicería o si había trabajado ahí, pero todos creyeron que estaban metido en lo que había pasado con mi hija", aclaró el papá de Laura.

A pesar de que no está a favor de la violencia, ni mucho menos de responder a los agravios o insultos, Eduardo reconoce que si no hubiera sido por la ayuda de la gente, el caso de su hija quedaba en la nada.

"Estoy muy agradecido de la gente, con la mano en el corazón le digo a la gente gracias, son un amor; porque si no hubiera sido por su grito, creo que esto hubiera pasado por alto, gracias gente, porque capaz no la hubieran encontrado", agregó.

Alfredo Emilio Escobar es el único detenido.

Además de los datos aportados por testigos y vecinos, se llegó hasta Escobar gracias a la triangulación que se pudo hacer de los teléfonos de la víctima y el suyo, lo que demostró que ambos habían estado hablando y que además habían permanecido juntos en la madrugada de ese violento viernes.

Con estas pistas, se detuvo al sospechoso, y en su casa (la cual compartía con su padre y su hermana) los investigadores encontraron manchas de sangre que habían sido lavadas, lo que permitió saber que el crimen ocurrió allí mismo, aunque en el fondo de la vivienda.

Más allá de la ubicación de los celulares y los restos de sangre, otra de las pruebas en contra del imputado tiene que ver con que al momento de ser aprehendido, presentaba lesiones en una de sus manos, las cuales eran compatibles en tiempo con la fecha en la que ocurrió el femicidio.

Del mismo modo, restos de su semen quedaron en el cuerpo de la víctima, mientras que a medida que la causa comenzó a avanzar, muchas chicas se animaron a presentar ante la Justicia capturas de chats en las que quedó confirmado que él les hablaba durante la madrugada a través de redes sociales.

Durante la investigación surgieron chats de Escobar con otras chicas.

De este modo, el agresor fue imputado en primera instancia por el fiscal fiscal jefe Juan Agustín García por los delitos de homicidio doblemente calificado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género y para procurarse impunidad (criminis causa), en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor.

"No era el novio, ni lo conocía, yo sabía si ella tenía algún noviecito, yo la cuidaba y quería que a mi hija no le pasara nada", se lamentó Eduardo, quien además sostuvo que quiere que Escobar esté preso toda su vida, y que pague como corresponde. "La familia esperamos que se haga justicia y que se termine de una vez por todas esto, porque ya es demasiado tiempo", añadió.

Tras haber sido detenido, el acusado se llamó al silencio, y hasta el día de hoy nunca admitió haber cometido el crimen. "No tiene argumentos, ¿qué va a decir, ella me obligó? Y si otros lo ayudaron, que hable. Quiero que esté condenado de por vida, que le den perpetua y no que después le reduzcan la pena por excusas, porque mi hija se fue para siempre", se lamentó.

Durante todo este tiempo el presunto femicida permaneció con prisión preventiva, la cual fue renovada en septiembre pasado, y finalmente en noviembre próximo (si las fechas no cambian de nuevo) será juzgado en la Legislatura de Neuquén en un juicio por jurados en el que podría recibir una condena a perpetua.

La joven fue abusada, asesinada y su cuerpo fue arrojado al río luego de ser descuartizado.

Por el momento, el juez de Garantías Mauricio Zabala ya fue sorteado para dirigir el juicio por jurados, mientras que todavía resta conocer quiénes serán los hombres y mujeres que integrarán el tribunal.

"En la provincia de Neuquén hace 6 años está vigente el procedimiento acusatorio puro, el juicio por jurados va para cualquier pedido de pena mayor a 15 años, no es a elección de las partes. Estamos pendientes de la elección de los jurados. La acusación nuestra y de la fiscalía es de femicidio y homicidio criminis causa. Está probado que en el domicilio de Escobar Laura fue ultimada por un golpe por detrás craneoencefálico que la dejó agónica, ahí la accede carnalmente, fallece y después se desapodera del cuerpo", explicó a BigBang el abogado a cargo de la querella, Marcelo Hertzriken Velasco.

De este modo, los días 19 y 20 de octubre se realizará la selección de 16 jurados (12 titulares y 4 suplentes) de entre los 80 sorteados (40 mujer y 40 varones), quienes deben ser ciudadanos mayores de 21 y menores de 75, al mismo tiempo que tampoco pueden ser abogados, funcionarios públicos, trabajadores del Poder Judicial, miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, ministros de ningún culto religioso, ni estar procesado o condenado por delitos intencionales.

El juicio contra el acusado del crimen comenzará en noviembre.

Hasta hace algunos días, la Justicia había fijado como fecha de inicio de debate el 26 de octubre, aunque recientemente el Tribunal Superior de Justicia dio a conocer la suspención de todos los juicios penales que impliquen movilización de ciudadanos hasta el próximo 25, por lo que el fiscal General, José Ignacio Gerez, indicó a medios locales que "debido a las nuevas medidas de aislamiento" el juicio se deberá prorrogar para noviembre.

De este modo, se espera que el proceso se lleve a cabo en 5 jornadas, con la participación de cerca de 44 testigos. "Primero irán los testigos de la fiscalía y querella, luego los peritos y por último los testigos de la defensa. La expectativa de la querella es una imposición de la prisión perpetua sin el beneficio de la libertad condicional a los 35 años", sumó el letrado.

"Hace unos meses se empezó alargar el tema y ahí empezó un poco la bronca nuestra. Lo están alargando, y tenemos todas las pruebas, está bien, los abogados tienen que defender, pero a mi me importa que se haga justicia para uno poder aliviar la situación, pero esto no me devuelve nada", comentó por su parte Eduardo.

El pasado 13 se septiembre se cumplió un año del femicidio, y para recordarla, los allegados de la joven decidieron hacer un emotivo video con fotos de ella para homenajearla en las redes sociales.

"Nosotros somos una familia humilde y vivimos de nuestro trabajo. Siempre fuimos de perfil bajo. La mayoría de la gente nos apoyó, pero nunca falta los que dicen cosas por no saber. Yo la amaba y amo a mi hija, esto me destrozó la vida", contó dolido Eduardo.

Por este caso, hace pocas semanas la Legislatura de Neuquén aprobó la "Ley Cielo López", la cual prevé una capacitación obligatoria en materia de violencia de género para estudiantes y plantel docente de todas las escuelas en los distintos niveles del sistema educativo de la provincia.

"Es emocionante, me alivió un poco, por mi hija, yo la quiero a ella, pero sé que es imposible, y esto es algo que va a servir para otra gente, para la educación", dijo por último Eduardo López.