Un auto tuneado, audios y la confesión de un detenido: en dónde está Lucas Escalanate

Hace dos semanas se confirmaba que el cuerpo encontrado en Guernica era el de Lautaro Morello, el joven de 18 años que había salido el 9 de diciembre a festejar la victoria Argentina frente a Países Bajos en Qatar 2022, junto a su amigo Lucas Escalante de 26. A partir de ese momento, toda la investigación se orientó a encontrar a los responsables y averiguar el paradero del otro desaparecido.

Tras todo el tiempo que pasó entre la aparición del cadáver y hoy, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, amplió la recompensa por información sobre el paradero de Escalante a 4.000.000 de pesos.

"Ofrézcase como recompensa dentro del territorio de la República Argentina, la suma total de pesos cuatro millones, destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de Lucas Escalante Vázquez", confirmó la resolución 889/2022 del Boletín Oficial del día, donde se agrega que "las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134".

La decisión de la fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Florencio Varela, Mariana Dongiovanni, de instruir "a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación, en todas sus formas, del afiche (con la foto) correspondiente a la recompensa ofrecida" estuvo motivada por el quiebre de uno de los dos detenidos por el homicidio de Morello y la desaparición de Escalante, Maximiliano Centurión, primo de Cristian, el hijo del comisario de la bonaerense a quien se lo vio cargando un bidón de nafta en Florencio Varela, durante la noche de los hechos.

La recompensa por Lucas Escalante.

Justamente, los últimos audios que se difundieron del joven desaparecido hablan del combustible con el que se vio maniobrando a Cristian.

"Me estoy yendo para Varela. Hace un rato llegué a casa. Me iba a quedar en casa, pero hay un chabón que me da nafta, pero la tengo que ir a buscar hasta Los Pinos, un poquito más lejos. Pero, bueno, la nafta gratis sirve y, bueno, estoy yendo”, contaba Escalante en el audio.

La reconstrucción determinó que el Peugeot 208 que pidió la nafta pertenece a la madre de Cristian, aunque cuando fue secuestrado por la DDI de Quilmes días después, el vehículo había pasado por una transformación enorme, al estilo tuneo, con la intención -según presumen en la investigación- de borrar algún tipo de evidencias. El cambio fue tal que sólo a partir de la patente se pudo confirmar que eran los mismos rodados.

A esta evidencia hay que sumar los testimonios de personas cercanas a las víctimas, quienes confirmaron que la noche de su desaparición estaban preguntando por el paradero de la casa del comisario, algo que convocó a los investigadores a analizar las cámaras de los alrededores para confirmar si el BMW azul de Escalante había estado estacionado en las cercanías.

El BMW azul de Lucas Escalante.

En las últimas horas se confirmó que Maximiliano, uno de los detenidos, decidió declarar y terminar con el silencio que junto a su primo habían levantado desde su detención, 11 días después de que se allanase la casa de su tío en el barrio La Capilla de Florencio Varela.

El reclamo de la madre de Morello

El 28 de diciembre los familiares de Morello acamparon frente a la Fiscalía con el fin de lograr que la situación judicial avance y se sepa dónde está Escalante y qué pasó con el joven fallecido.

La madre de Lautaro Morello, Estefanía Morello.

Allí Estefanía Morello, mamá de Lautaro, pidió "a todas aquellas mamás, hermanas, primas, abuelas, tías o amigas que perdieron a sus hijos" que la ayuden a "hacer justicia por mi hijo".

"Todos conocen que mi lucha comenzó desde el día cero y va a terminar el día que paguen y caigan los que tengan que caer. Ya no tengo más fuerza. No hagamos oídos sordos por favor. Hoy fue Lautaro, mañana puede ser cualquier otro nene", reclamó Estefanía.

La madre de Lucas Escalante, Micaela Vázquez.

La mujer viene de ver cómo la fiscal Dongiovanni no dio lugar a su pedido de incorporar a la investigación a la Policía Federal Argentina (PFA) y correr a la Policía Bonaerense, por estar involucrada en la investigación.

Cabe recordar que, además de ser hijo de un comisario, Cristian Centurión ese mismo fin de semana se había recibido como oficial de policía. "Me mintieron desde el primer día. No puedo más. La misma policía que mató a mi hijo se mantiene en la investigación", exclamó la madre de Morello, quien volvió a insistir en el pedido de apartamiento de la Bonaerense en el caso.

"Esto no quede así. Por favor como mamá les pido que me ayuden para que mi hijo pueda descansar en paz y Lucas vuelva con su familia. Quiero justicia", expresó Estefanía.