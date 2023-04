Un ex GH intentó apuñalar a su ex pareja: Eloy Rivera y sus denuncias previas por violencia de género

Fenómeno Gran Hermano, todos de la cabeza. En las últimas horas Eloy Rivera, ex participante del reality fue detenido tras intentar apuñalar a su ex pareja y lastimar al actual novio de la misma. Sobre él pesa una perimetral y una denuncia de violencia de género impuesta por la víctima. En el 2022 también la intentó agredir con un tramontina y fue detenido, aunque se negó a declarar.

El último domingo, alrededor de las 23, una ambulancia del SAME tuvo que recurrir a la Avenida Dorrego y Luis María Campos, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde encontró dos masculinos. Uno de ellos ensangrentado, y el otro lastimado con heridas pero fuera de gravedad. En ese entonces la Policía recurrió al lugar de los hechos y constató lo que estaba ocurriendo.

"El señor Rivera procede a sacar un cuchillo tramontina dónde se forma una riña entre ambos masculinos, y el señor Coronel logra sustraer el arma blanca y le produce unas heridas corto punzantes a la altura del hombro izquierdo, dorsal derecho del tórax y un corte en la oreja derecha", indicó el informe realizado por los agentes.

Si bien el protagonista del hecho no se refirió al nuevo episodio de violencia que ejerció con su ex pareja y su actual novio, en las últimas horas de este lunes hizo publicaciones en su cuenta de Instagram. Esto dejó entre ver que no hubo una detención correspondiente para él. La causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Nro 9 a cargo del Dr. Peludo.

Cabe recordar que en junio del 2022, la ex pareja del influencer lo denunció por violencia de género y logró que le pusieran una perimetral ya que declaró que Eloy la había golpeado, amenazado de muerte y le habría mostrado un cuchillo como forma de amenaza. Por este hecho estuvo detenido un par de horas, y al momento de prestar su testimonio, negó que esto pasó.

Por otra parte, en ese entonces el ex Gran Hermano ya contaba con más denuncias por la misma cuestión: violencia de género y amenazas con cuchillos. Había realizado el mismo mecanismo de agresión con sus últimas dos novias en México, donde también había sido detenido.

Un dato no menor, es que en uno de esos episodios, incluso cuando la Policía Bonaerense ya había llegado al lugar, Eloy se encontraba fuera de sí, con un arma blanca y con un mismo discurso: “Te voy a matar”.