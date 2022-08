Un familiar de Ezequiel Cirigliano lo defendió tras el robo: “Tiene depresión desde que se fue de River”

El lunes por la madrugada, el ex mediocampista de River Plate, Ezequiel Cirigliano, fue detenido en Caseros por la Policía Bonaerense por “portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”. Según el parte policial, el ex futbolista realizó algunos disparos.

El hecho ocurrió en la calle Olavarría, en la esquina con Avelino Díaz, en el barrio San Martín. Al ser aprehendido, al ex mediocampista le encontraron un arma marca browning 9 milímetros, tenía 11 balas en el cargador y una en la recámara. Lo llamativo que la ex promesa del millonario vestía un pantalón de Boca Juniors.

Tras el escándalo, el abogado del ex futbolista, Guillermo Vega, afirmó: "Mi cliente no puso en peligro la vida de terceros. Actualmente no estaba en tratamiento psiquiátrico, pero había estado en terapia producto de que sufría una gran depresión".

En tanto, Claudio, que es primo de Cirigliano, dijo que el ex mediocampista tiene problemas de salud: “El público conoce a Ezequiel como un gran jugador, pero nosotros lo conocemos como familia y es una gran persona. Ezequiel toda la vida se dedicó a su familia, a la gente, a sus amigos, nunca quiso dejar el barrio, es una persona completamente ajena a la fama, al dinero. Ezequiel es una buena persona, compasiva, alguien que permanentemente busca ayuda”.

Y enseguida afirmó que su cuadro depresivo está directamente vinculado a su salida de River hace varios años: “Su problema nace con el desarraigo del club que lo formó, que lo puso como figura a futuro y de repente las respuestas, los malos tratos, la no contención hicieronn que él cayera en un pozo depresivo”. Y completó: “No es fácil para un chico de 20 años estar en una situación donde todos te alaban, te dicen que era un genio, un fenómeno, un ídolo, y de repente es la peor persona del planeta”.

En ese sentido, el primo del ex futbolista explicó: “Ezequiel tiene una depresión que con el transcurso del tiempo es muy difícil de manejar para la familia y los amigos. Ha hecho distintos tratamientos y se fue levantando, se fue sintiendo más fuerte y pudo volver a jugar, pero él lo único que quiere hoy es estar tranquilo, quiere estar bien, con su familia”.

Luego siguió: “Ezequiel hace dos días no para de llorar y nosotros no podemos entender lo que pasó, aunque hace tiempo que viene teniendo estos altibajos de ánimo”. Y completó sobre un hecho que sucedió hace dos años: “La muerte del papá lo bajoneó mal”.

Por último, su abogado completó: “Sabemos que hay una causa por tenencia de armas. Nuestro detenido viene padeciendo problemas psicológicos desde 2015, con una angustia y depresión muy grande a partir de su salida de River, desde lo cual ha entrado en estados de pánico y angustia por las que ha sido medicado. Su familia es muy contenedora y está siempre al lado”.

Y siguió: “Actualmente no estaba en tratamiento, sí había estado y había sido medicado. Estaba sufriendo una gran depresión, lo dice la familia, que está toda acá. No había un seguimiento constante de su caso. Nosotros pondremos nuestros peritos de parte, psicólogos y psiquiatras para que puedan dar luz a lo que está sucediendo