Un funcionario de Tandil atropelló, mató y huyó: "Lo dejó tirado como una bolsa de basura"

El Director de Espacios Verdes de la Ciudad de Tandil, Luciano Jaureguiber, de 43 años, fue removido de su cargo por las autoridades de la Municipalidad de Tandil, a cargo de Miguel Ángel Lunghi, luego de atropellar con su auto y matar a Jorge Sebastián Simón, un chico de 19 años que caminaba con un amigo durante la madrugada del domingo en el cruce de calles Azucena y Misiones, de esa ciudad serrana.

De acuerdo con las primeras versiones, el ex director de Espacios Verdes Públicos del municipio iba a toda velocidad a bordo de su Volkswagen Gol, atropelló a Simón mientras manejaba en aparente estado de ebriedad y lejos de socorrerlo, se dio a la fuga. Rápidamente se dio aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y una ambulancia trasladó de urgencia al joven al hospital municipal, donde quedó internado en terapia intensiva.

Producto de las heridas, el chico fue diagnosticado con "muerte cerebral" y falleció durante la madrugada de este lunes. "Mi hijo iba caminando con un amigo a las 4.30 de la mañana y este loco venía fuertísimo. Se lo llevó por delante y lo dejó tirado como una bolsa de basura, como lo que es él. Mi hijo iba acompañado por un amigo, pero solo chocó a mi hijo. Se escapó y recién a las cinco horas apareció", contó Marcelino Simón, papá de la víctima.

El hombre dialogó con TN poco después de la muerte de su hijo y denunció que si bien hay cámaras que podrían haber registrado el accidente, todavía no le notificaron si las mismas funcionaban o si están a su disposición. "De alguna manera tengo miedo de que se lo proteja a este funcionario municipal porque si bien él se presentó, lo dejó tirado y lo largaron. ¡No lo metieron preso! Todavía no me dijeron a qué velocidad iba", contó el angustiado papá.

Según contó, su hijo iba caminando y Jaureguiber los chocó "por atrás". "¡No lo llegaron ni a ver! Lo único que vieron fue un color oscuros y vidrios polarizados. Ni siquiera llegaron a ver la marca del auto. A mi me dijeron que le hicieron los estudios toxicológicos, pero después de cinco horas no sé. El auto quedó impactado del lado derecho de la trompa. Los agarró de atrás", denunció Simón.

En ese sentido, remarcó que su hijo iba caminando por la calle, a un costado del cordón y cerró: "Mi hijo tenía cortado la pierna izquierda y el golpe más grande lo tenía en la cabeza, mi hijo tenía muerte cerebral y su mamá donó los órganos". Al momento del siniestro vial, Jaureguiber no asistió a la víctima y se dio a la fuga. Fue durante la tarde de ayer cuando se presentó en la comisaría segunda de Tandil y confesó haber atropellado al joven tandilense.

Tras su declaración y ser notificado del inicio de una causa penal quedó en libertad, mientras que su auto quedó secuestrado para realizar las pericias. Desde la Municipalidad de Tandil expresaron que "el Departamento Ejecutivo confirma que se dispuso el cese de funciones del Sr. Luciano Jaureguiber como director de Espacios Verdes Públicos ante la presentación de su renuncia indeclinable al cargo para continuar bajo proceso de investigación judicial".