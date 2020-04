Un hincha de Huracán fue demorado por violar la cuarentena para "gastar" a San Lorenzo

Un hombre, que afirmó ser abogado, fue detenido hoy en el barrio porteño de Constitución por violar la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández.

¿Qué estaba haciendo? Fanático de Huracán, este hombre se encontraba haciendo una pintada para gastar al clásico rival del club de Parque Patricios.

La detención fue realizada por personal de la Brigada de la Comisaría Vecinal 1C de la Policía de la Ciudad que estaba realizando controles para dar cumplimiento de la cuarentena.

En un determinado momento observaron a un hombre que, con un aerosol de pintura en su mano, grafiteaba el escudo del “Club Atlético Huracán”, en el frente de una vivienda ubicada el pasaje Ciudadela al 1200 del barrio de Constitución.

Cuando dieron la voz de alto para detenerlo el hombre, de 48 años, dijo que era abogado algo que las autoridades no pudieron chequear aun y que, dicho sea de paso, no califica como motivo para la violación de la cuarentena debido a que el ejercicio del Derecho como actividad privada no se encuentra dentro de los rubros exceptuados de ejercer de forma estricta la cuarentena.



“Salí a hinchar los huevos 10 minutos”, relató el detenido que explicó que eligió el lugar para grafitiar debido a que en ese mismo lugar hace unos días tuvo un altercado con algunos hinchas de San Lorenzo. “¿No me ves demasiado estúpido?”, le preguntó a uno de los policías que le labraba la contravención.

Como era de esperar la Justicia tomó cartas en el asunto. La Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, a cargo del Dr. Maximiliano Vence, se dispuso revisar antecedentes penales del grafitero y labrar actas de contravencionales por “ Daño Simple” y por violar los artículos 205 y 239 del Código Penal en el marco de la emergencia sanitaria.