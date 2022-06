Un hombre con esquizofrenia confesó que mató a Guadalupe: rastrillan la zona que señaló

Este miércoles 29 de junio, cerca de la medianoche, un hombre de 25 años se presentó en la Comisaría 2ª de San Luis y confesó haber matado a Guadalupe Belén Lucero, la niña de 6 años desaparecida desde el 14 de junio de 2021.

Ese día, Guadalupe se encontraba jugando junto a otros niños en la puerta de la casa de su tía, en la calle Granadero Juan Moreno, entre Tomás Cuello y el boulevard Eusevio Acosta, del barrio 544 viviendas de la ciudad puntana.

El presunto asesino, además de asumir la responsabilidad del hecho, contó todos los detalles del supuesto homicidio y dónde se encontraría el cuerpo. Según detalló El Diario de la República, el hombre contó que habría utilizado burundanga para reducir la movilidad de la niña, luego la secuestró, la asesinó y la trasladó hasta Potrero de los Funes para ocultar y enterrar el cuerpo. Esta confesión se dio en el marco de una nueva reconstrucción del hecho que estaba prevista hacer para estos días.

Tras la declaración, se ordenó llevar a cabo rastrillajes en la zona, aunque hasta el momento las autoridades no dieron con el cuerpo. El operativo de anoche contó con 15 gendarmes y 200 efectivos de distintas divisiones de la Policía provincial, que avanzaron en función de las órdenes del fiscal federal Cristian Rachid.

Vale recordar que la causa se trasladó al fuero Federal por pedido de la Fundación María de los Ángeles (creada por Susana Trimarco), que ingresó al expediente como querellante de la mano del abogado José D'Antona. Este hecho logró que la investigación quedase a cargo de cuatro fiscales designados el año pasado por el procurador Eduardo Casal. Ellos son el fiscal federal subrogante de San Luis, Cristian Rachid; el fiscal general Marcelo Colombo; la fiscal federal Alejandra Mángano -cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- y el fiscal federal Leonel Gómez Barbella.

A pesar de los supuestos avances, el papá de Guadalupe, Eric Lucero, dio su opinión sobre las novedades: “Pasó mucho tiempo para que se logre hacer esta reconstrucción. Seguimos con la misma incertidumbre de aquel terrible día que nos tocó vivir con su desaparición”, declaró ante los medios.

Otro dato que trascendió es que el supuesto asesino sería un paciente esquizofrénico.

Desesperado descargo

Si bien cualquier pista que ayude a resolver el paradero de Guadalupe es bienvenida por los padres, exactamente lo opuesto sucede con la desinformación. Por eso, la madre de la pequeña, Yamila Cialone, hizo un pedido desesperado por Facebook para que los medios se comporten éticamente frente a las novedades. También criticó el accionar de los funcionarios a cargo de investigar.

“Es lógico que la familia cuestione el actuar de la policía de la provincia. Hace 1 año estamos buscando a Guada. Va una persona a declarar a una comisaría provincial sobre Guada y lo primero que hacen es avisar a los medios. ¿Y la familia? ¡Bien gracias! Nos enteramos por todos los medios, nadie nos llamó ni nos informó. Nos compartieron la publicación de un medio”, comenzó diciendo el posteo. Y siguió:

“Y los medios salen al aire y ya dan por asentado que lo que dice ese LOCO es cierto. ¡NO! Hay medidas antes, hay que ser éticos. Ante semejante declaración lo primero es resguardar la información, seguro tener pruebas antes de largar algo tan delicado, tercero si esto es cierto, disculpen justicia provincial, pero se les pasó por alto ésta persona en los primeros días de investigación que tenía a cargo en su momento”.

Luego apuntó contra el presunto asesino: “NO SE ENTIENDE. Declara algo espantoso y él está en su casa resguardado. Aclaro la noche infernal que viví con esta situación y lo que sigo teniendo que escuchar como supuestamente hizo lo que hizo con mí hija.... Hasta que YO no vea cuerpo o ADN que me diga que es Guada NO voy a creer lo que dice este loco. Primero pruebas, caso contrario sigo buscando a mí hija VIVA”.

Para terminar, Yamila contó que seguirán de cerca los rastrillajes confiando en el trabajo que lleva a cabo la Justicia Federal. “Y por favor a los medios, tengan corazón, no saquen conclusiones anticipadas antes de tener algo certero. Es muy cruel y doloroso ver y escuchar como supuestamente esta persona le causó daños a Guada”.