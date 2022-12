Un hombre la atacó a piñas en los festejos por el triunfo de Argentina y quedó grabado

Una celebración que terminó a los golpes. El último martes tras el partido que ganó Argentina frente a Croacia, que terminó con la clasificación del equipo a la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, una joven fue brutalmente golpeada en la zona de Chacabuco.

Agustina vive en la ciudad del noroeste de la Provincia de Buenos Aires y en los últimos días le toco atravesar lo impensado. Mientras disfrutaba con sus amigos, familia y la hinchada de la Scaloneta, un hombre totalmente fuera de sí comenzó a agredir al primo de una de sus amigas, y cuando quiso intervenir para ayudar y calmar las aguas, recibió una fuerte trompada en el rostro por parte del principal agresor identifficado como Matías Bruschi.

“Llegamos y vimos que Matías Bruschi y Juan Farisano estaban en el lugar y la gente se había alejado porque sabían que iba a pasar algo. Al rato vemos una pelea y la gente se aleja porque este tipo se encontraba en un estado muy feo”, comentó la joven luego de aclarar que la secuencia empezó con los implicados golpeando personas desconocidas, pero cuando se fueron acercando a su entorno, todo empeoró.

La chacabuquense declaró que los dos golpeadores son reconocidos en dicha ciudad por el comportamiento violento que suelen tener sin importar la situación en la que se encuentren. Según su relato, el primo de su amiga quiso pedirles educadamente que cortaran con tanta agresión, pero la respuesta no fue la esperada. “Cuando termina todo lo vemos al primo de mi amiga, que tiene 16 años, les dijo: ‘Che estamos festejando, paren un poco’. Se los dijo bien, pero la cara se le transformó a Matías”, dijo la chica.

Al instante del pedido de otra de las víctimas, quien sinceramente exigía paz en el lugar, Bruschi comenzó a golpear al joven de 16 años y su prima, quien también intentaba defenderlo. Pero todo se convirtió en una escena del terror. No solo Matías estaba golpeando al menor, sino que una vez que la chica intentó defenderlo, Farisano se encargo de lastimarla. "Cuando ella se mete, Farisano la manotea del pelo y la ahorca, entonces ella empezó a querer pegarle pero no podía porque la estaba asfixiando”, recalcó Agustina haciendo mención a la golpiza que estaban recibiendo su amiga y el familiar de la misma.

Fue en ese entonces, cuando Agustina intentó ayudarlos a ambos ya que estaban siendo atacados, pero no fue posible. “Cuando vi esa situación me desesperé y me salió ir a pegarle, las consecuencias no las pensé”, aclaró. Bruschi le pegó una fuerte trompada de costado, y la tiró arriba de la gente, dejándola inestable y lastimada.

“Ellos salieron a decir que se defendieron cuando vimos claramente que él lo estaba agrediendo al nene y él no se podía ni defender. El tipo estaba sacado, no le importó que este toda la ciudad ahí”, afirmó Agustina luego de comentar que no es la primera vez que los acusados le pegan a una mujer. “Me daba miedo lo que podía llegar a hacer porque era una persona que estaba sacada. La familia de Juan salió a decir que el problema fue Matías y el problema fueron los dos porque se ve que Juan es igual de violento”, concluyó.