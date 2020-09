Un hombre quedó en el medio de un tiroteo en la Autopista Riccheri, fue baleado y murió en el acto

Un hombre de 40 años que iba como acompañante en un auto que circulaba sobre la la Autopista Riccheri murió cuando recibió un balazo al quedar en medio de un tiroteo entre un policía y dos delincuentes que pretendían robarle la moto en la localidad bonaerense de Villa Madero.

El hecho se registró este miércoles sobre la Autopista Riccheri, en jurisdicción de la mencionada localidad del partido de La Matanza, y la víctima fatal fue identificada como Maximiliano Gorosito, quien era albañil y tenía tres hijos.

Fuentes judiciales informaron que todo comenzó cuando dos "motochorros" le hicieron señas para que frenara a otro motociclista, que resultó ser un policía de la Comisaría Vecinal 13A, identificado como Giovany Toranzos Arce, que iba de civil a bordo de una Baraj Rouser amarilla y negra.

El oficial que se dirigía a trabajar frenó y uno de los ladrones lo apuntó con un arma de fuego, tras lo cual él desenfundó su pistola Beretta PX4 Storm calibre 9 milímetros y efectuó un disparo al aire para intimidarlos.

Según las fuentes, como respuesta, una de los asaltante disparó dos tiros hacia el policía que se había parapetado detrás de un Volkswagen Polo que estaba por doblar hacia la avenida San Martín, por lo que uno de los balazos impactó en el pecho de Gorosito, quien iba como acompañante de ese vehículo conducido por su amigo, identificado como Sebastián Gómez, ambos domiciliados en la localidad de Tristán Suárez, partido de Ezeiza.

La víctima murió casi en el acto, y el otro disparo efectuado por el ladrón dio en el casco del policía que sufrió un roce de bala en la cabeza y quedó internado en un sanatorio privado fuera de peligro.

En diálogo con TN, Gómez explicó que cuando entró en la rotonda para agarrar la colectora, notó algo extraño. "Se me cruzó una moto y la tiró adelante mío. Era el policía. Salió corriendo y pasó otra moto que frenó y empezó a disparar como si nada hacia atrás, pero miraba a donde tiraba", dijo.

"Yo al policía no lo vi disparar, lo vi correr. Después vino a ayudarme y me dijo que tenía un tiro en la cabeza y cuando vio a mi compañero me ayudó a ponerle una bufanda para que le pare la sangre. Yo no me di cuenta del disparo y cuando lo miré ya se estaba desangrando", contó angustiado.

Efectivos de la comisaría noroeste 1° de Villa Madero fueron alertados por el ataque y comenzaron a recabar datos para identificar a los "motochorros". Al respecto, los investigadores empezaron a analizar las cámaras de seguridad en la zona con el objetivo de establecer la ruta de escape.

El hecho es investigado por el fiscal Marcos Borghi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos del Departamento Judicial La Matanza, quien ya dispuso el análisis correspondiente de las cámaras de seguridad, la pericia planimétrica de la escena del crimen y el informe balístico para confirmar que el origen del disparo haya sido desde la posición de los motochorros.