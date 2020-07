Un jubilado de 71 años mató a un ladrón que entró a robarle a su casa y quedó detenido

Un jubilado de 71 años quedó detenido en las últimas horas, acusado de matar de un balazo en el tórax a uno de los cinco delincuentes que el viernes pasado ingresaron a robar a su casa en el partido bonaerense de Quilmes.

Un jubilado de 71 años fue detenido luego de matar a un ladrón.

El hecho ocurrió el pasado viernes cerca de las 5, cuando los ladrones ingresaron a la vivienda de Adolfo Ríos, ubicada en la calle Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste, luego de trepar la medianera de un vecino.

Según fuentes judiciales, el jubilado fue sorprendido mientras dormía y fue golpeado e intimidado por los asaltantes con un destornillador mientras le exigían dinero, y fue justo en ese momento que extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de su propiedad y les efectuó al menos seis disparos que los hizo huir de inmediato.

Dos de los ladrones quedaron registrados por cámaras de seguridad mientras escapaban, al mismo tiempo que en las imágenes se ve que minutos después un tercero sale de la casa rengueando por una herida en una de sus piernas y, luego de doblar en la esquina, a unos 60 metros de la vivienda, se sienta en el suelo.

En las filmaciones se puede observar además cómo Franco Moreyra, que se encontraba desarmado y lastimado, forcejeó en esa circunstancia con Ríos cuando el hombre se dirigía hacia él portando un arma de fuego. Por lo que se ve en las imágenes, se aprecia que el delincuente dejó de moverse repentinamente, por lo que los investigadores creen que ese fue el momento en que el jubilado le disparó en el tórax, lo que le provocó la muerte.

Por esto mismo, Ríos quedó detenido en la Comisaría 9° de Quilmes, acusado por el fiscal Ariel Rivas de haber cometido el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Ante esta situación, el abogado que representa al hombre de 71 años, consideró que su detención es "un error judicial" y que, debido a su estado de salud, "se está abusando arbitrariamente", debido a que en las últimas horas el anciano sufrió una descompensación y debió ser internado en el Hospital Oller.

"No queremos que lo mate la Justicia, queremos que llegue a juicio oral para que podamos probar su más absoluta inocencia", dijo esta mañana al canal TN el abogado Marino Cid Aparicio, defensor del herrero Adolfo Ríos.

El robo sucedió el viernes pasado.

Sobre esto, el letrado apuntó contra el proceso llevado a cabo a partir de la detención del jubilado, ya que "el sábado por la mañana, que fue cuando lo indagaron", el fiscal le había asegurado "que posiblemente no lo iban a detener, que se iba a morigerar y podía estar en su casa".

"Para el mediodía habían cambiado tres veces la calificación, pasó de defensa propia a abuso en la defensa, a homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, que tiene una pena mínima de diez años y cuatro meses" de prisión, explicó.

Además, señaló que Ríos tiene un "estado de salud gravísimo" y en ese sentido se refirió a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores, a la cual Argentina suscribió en 2017, "que dice claramente que no pueden estar sujetados durante mucho tiempo, aún cuando estén sometidos a procesos".

Por otra parte, el hijo del jubilado, Federico, acompañado por sus dos hermanas y vecinos, dijo esta mañana que su padre "quiso defender lo suyo" y que "ahora está en una situación que no salió a buscar sino que entró a su casa" y que "se trató de defender" porque "tiene sangre en las venas".

"Tengo a mi viejo detenido, no lo mataron acá adentro de mi casa porque se defendió, no lo mataron en la calle; si no lo mató todo eso, quizás lo mata el encierro, la angustia", expresó.

Además, Federico agregó que ahora temen "miedo" de sufrir represalias, mientras que Cecilia, otra hija de Ríos, dijo que está preocupada por la salud de su padre, ya que "es un hombre enfermo, al que le falta un riñón, tiene bloqueo en las arterias, tuvo infartos y tiene EPOC".