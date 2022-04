Un jubilado de 74 años violó a su hermana de 70: ya había intentado abusar de ella cuando eran chicos

El hecho causó conmoción en el barrio. Y nadie tiene explicaciones para un hecho tan aberrante. En la medianoche del lunes, Adriano Duarte, un jubilado de 74 años, atacó a su hermana, que tiene 70 años, y la violó dentro de su casa. Ocurrió en Ezpeleta, partido de Quilmes.

Todo sucedió en la noche del lunes, cuando la víctima regresó a su hogar tras cenar en un cumpleaños con varias amigas. Tras bajarse del remis que se había tomado con una familiar, La mujer saludó desde la puerta e ingresó. No sabía que en el interior comenzaría una pesadilla.

Apenas cerró la puerta de su vivienda, ubicada en la calle 380 (ex Argentino Roca- al 1100, sintió que alguien la tomaba por atrás y le tapaba la boca. Luego de empujarla hasta una habitación, la tiró sobre la cama y la golpeó.

Fue ahí que la señora descubrió que el atacante era su propio hermano. Trató de calmarlo pero era imposible. El hombre le sacó la ropa y la violó. La mujer gritó pero ningún vecino escuchó lo que sucedía dentro de la propiedad. Hasta que el hombre se fue y ella pudo llamar a la Policía.

Según los primeros informes, Duarte había forzado el portón de la vivienda y se quedó en el living para esperar a su hermana. Al parecer sabía que la mujer iría a una fiesta y había planificado la violación con antelación.

A la hora del abuso y cuando la Policía lo encontrón en su casa, a pocas cuadras del lugar del hecho, el violador se entregó. El hombre quedó detenido en la comisaría 5ta de ese partido y la causa quedó a cargo de la UFI 08 de Quilmes, que inició las investigaciones de rigor.

Según fuentes policiales, durante su declaración, la víctima contó que no era la primera vez que el hombre había intentado violarla. En su relato, la mujer recordó que cuando eran chicos, ella tenía 9 años y él 13, había intentado abusar de ella. Pero, ella había podido escapar.

Otro hecho aberrante

El año pasado un hecho espantoso salió a la luz. Ocurrió en la localidad bonaerense de Guernica, en el partido de Presidente Perón: R.V.M, de 60 años, fue detenido, acusado de maniatar y violar, en reiteradas oportunidades, a sus tres hijas de 12, 10 y 5. Su hijo, identificado bajo la siglas F.D.M, de 26 años, también fue señalado por una de sus hermanas en el aberrante caso de abuso sexual intrafamiliar y se encontraba prófugo de la Justicia desde hace algunas semanas.

En su declaración en cámara Gesell, las tres víctimas relataron que su hermano realizó en reiteradas oportunidades tocamientos impropios en zonas genitales. “Mi hermano me llevaba a la pieza de él, me sacaba toda la ropa, me tapaba la boca, y me tocaba por delante y por detrás. Me tocaba con el coso de abajo”, fue una de las escalofriantes revelaciones de una de las pequeñas víctimas.

De hecho, en los estudios médicos realizados en el Hospital Grierson detectaron que una de las nenas contrajo una enfermedad venérea, entre otras lesiones compatibles con una violación. El padre, de 60 años de edad, fue detenido la semana pasada y se encuentra alojado en una celda de la Comisaría de Presidente Perón.

El hombre fue imputado por abuso gravemente ultrajante agravado en calidad de partícipe necesario y como coautor del delito de corrupción de menor agravado por ser las víctimas menores de edad. Mientras que su hijo por su parte, estuvo prófugo durante un tiempo y fue apresado. Está acusado de abusos sexuales reiterados cuádruplemente agravados.

El delito fue agravado por ser el autor hermano de las victimas; por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual; por resultar un grave daño en la salud mental; y por realizarse entre dos personas. Además, como a su padre, está acusado de corrupción de menores agravado respecto de las tres víctimas.

Especialistas que asistieron a la mayor de las hermanas también comprobaron el daño mental que le causaron los abusos, ya que ella les contó que había intentado suicidarse. Según relató la menor, en una oportunidad su padre la sujetó de los brazos, le tapó la boca y la mantuvo retenida para que su hermano "la violara" sin ningún tipo de esfuerzo.