Un jubilado se olvidó la tarjeta en un cajero y dos policías le robaron sus ahorros

Un hecho indignante sacudió a la localidad rural de Gan Gan, en el departamento de Telsen, de la provincia de Chubut. Un jubilado denunció que dos policías le robaron todos sus ahorros después de que él se olvidara su tarjeta de débito en un cajero automático de un reconocido banco. Según el hombre, los uniformados le sustrajeron de su cuenta más de 180 mil pesos.

En una entrevista con Radio 3 de Chubut, el jubilado robado por policías afirmó que todo sucedió hace varias semanas, específicamente el 20 de marzo, y relató: “Fui a Gastre por unos días y al volver pase por el cajero de Gan Gan para sacar 2 mil pesos. Allí me entretuve mirando recibos y me olvidé la tarjeta. No me di cuenta. Me quedé paveando con los papeles y me fui”.

Al salir del cajero nunca se dio cuenta del olvido. Así viajó de vuelta a su hogar y tardó bastante en darse cuenta de lo que había sucedido. Sobre eso, el hombre afirmó: “Al llegar a Trelew me di cuenta del olvido y llame a la comisaría. Al día siguiente el comisario recuperó mi tarjeta, me mandó una foto de ella y me dijo que me quedara tranquilo”.

Pero, al verificar que todo estuviera bien, notó que se habían registrado varios movimientos en su caja de ahorros. “Hicieron transacciones por 30 mil, 40 mil, 50 mil y 60 mil pesos. Cuando fui al banco me dijeron que estuvieron pagando cuentas en comercios de Puerto Madryn y en Trelew con el débito automático”, contó el hombre, entre la tristeza y la bronca.

Y siguió, apuntando directamente a los policías de la zona de Gan Gan, que tenían su tarjeta y son acusados por el hurto: “Menos mal que mi hermano fue a buscar la tarjeta a los cinco días, si no me sacaban todo. Hicieron un desastre. Los únicos responsables son los policías de Gan Gan y hay vídeos que los responsabilizan”.

Para finalizar, todavía con un hondo dolor, sin un peso de vuelta y viviendo de lo que le prestan sus familiares tras el robo policíaco, afirmó: “La Justicia de Madryn -que investiga el caso- se portó muy bien, pero hasta ahora nadie me devolvió la plata. Sinceramente no se si el jefe de la Policía (César Brandt) o el ministro de Seguridad (Miguel Castro) están enterados de esto, pero la policía de Gan Gan está involucrada en este robo”.