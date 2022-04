Un ladrón mató a su cómplice para quedarse con un viejo celular que habían robado

Durante la madrugada de hoy se vivió un hecho de inseguridad tan inusual y llamativo como peligroso. Ante un llamado al 911 por el robo de un celular a raíz del ataque de dos motochorros, efectivos de la Policía Bonaerense se acercaron hasta la calle 68, entre 5 y 6, en la ciudad de La Plata. Allí, la víctima le cuenta a los agentes lo que había ocurrido y se da el alerta de búsqueda, debido a que los delincuentes habían huido del lugar.

Lo curioso ocurrió minutos después, cuando la policía encontró a pocas cuadras del lugar una motocicleta Dominator 400 -similar a la que había descripto el hombre que hizo la denuncia- y a dos personas en la vereda, uno de ellos desangrándose con un disparo en la cabeza. El atacante fue identificado como Thomas Correa, de 21 años, y fue detenido en el acto, mientras que su compañero, Lucas Plaquín, terminó falleciendo.

Los agentes dieron rápido aviso a una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y los paramédicos terminando corroborando que Plaquín había fallecido a causa del disparo que recibió a la altura de la sien derecha, según constataron los médicos. Los primeros indicios señalan que los delincuentes habrían discutido por ver quién se quedaba con el celular que habían robado y Correa lo mató para quedarse con el botín.

Se trataba de un viejo teléfono Samsung Galaxy J1 Ace blanco con la pantalla totalmente astillada que los efectivos encontraron junto al cuerpo de Plaquín. El valor del dispositivo, dada su antigüedad y sistema operativo casi obsoleto, no suele costar más de 3 mil pesos en una reventa clandestina. De acuerdo con los investigadores de la UFI N°15, el arma que terminó con la vida del delincuente fue la misma que se usó para cometer el robo.

La misma se encontraba dentro de un canasto de basura en las inmediaciones del hecho. El miércoles en La Plata, cinco delincuentes, cuatro mujeres y un hombre, protagonizaron un audaz robo en una mueblería y escaparon con la recaudación y teléfonos. Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró por la tarde en un comercio de 12 y 62.

De acuerdo a los voceros, los implicados se hicieron pasar por clientes y utilizaron sus artimañas para asegurar el golpe. "Mientras las cuatro mujeres entraron, el hombre se quedó haciendo de campana. Distrajeron al empleado con preguntas y aprovecharon para llevarse el dinero y dos celulares viejos sin WhatsApp, que usaban para hacer llamados", explicaron al sitio 0221. En total, se robaron 90 mil pesos más los dispositivos.

Una vez con el botín, se dieron inmediatamente a la fuga antes de ser descubiertos. No fue hasta unos minutos después que la víctima descubrió el faltante del efectivo y decidió revisar las cámaras. Según las fuentes, "dos de las mujeres están identificadas y serían gente del Conurbano; las otras no habían sido visto con anterioridad en la zona". La comisaría Novena inició las actuaciones de oficio ya que, al momento, desde la mueblería no se acercaron a realizar la denuncia.