Un paciente psiquiátrico murió quemado en Santa Fe mientras estaba atado de pies y manos

La Colonia Psiquiátrica de la localidad de Oliveros, ubicada en la provincia de Santa Fe, volvió a ser noticia en las últimas horas a raíz de un dramático hecho que se cobró la vida de uno de los pacientes. Sucede que un joven de 29 años murió incendiado mientras estaba atado de pies y manos durante la madrugada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario, luego de sufrir graves heridas en su cama.

El caso quedó en manos de la fiscal Melisa Serena, quien investiga si se trató de un ataque perpetrado por otro interno y ordenó la autopsia que se llevará a cabo este jueves. Mientras tanto, la familia de la victima responsabilizó al instituto de salud mental, aseguró que el personal apagó las llamas del cuerpo con un matafuego e hizo una presentación ante un Centro Territorial de Denuncias para que se investigue la responsabilidad de la clínica en el hecho.

De acuerdo con Tamara, hermana de Gabriel, el joven de 29 años se encontraba atado de pies y piernas debido a que sufrió un episodio de esquizofrenia el 8 de marzo. “Él entraba en crisis cuando discutía con alguien. Le daban medicación todos los meses para mantenerlo controlado. En un momento, la enfermera se fue. Cuando regresó, mi hermano estaba prendido fuego. Intentó apagar las llamas con la mano. No pudo. Buscó una jarra con agua y se la tiró", contó.

Como el fuego comenzó a extenderse por el cuerpo de la víctima, la hermana de Gabriel relató que el personal buscó "un matafuego" para combatir las llamas y aclaró: "No sabemos si estaba lejos del lugar. Tenía heridas de tercer grado en el lado derecho del torso y en la ingle. El domingo pasado a la noche empezó con fiebre, empezó a no tener saturación de oxígeno en sangre, por lo que lo intubaron y lo mandaron a terapia intensiva, pero murió a los minutos”.

En diálogo con Radio 2, Tamara contó que su hermano ingresó al HECA (Hospital de Emergencias Clemente Álvarez) con el 25 por ciento del cuerpo quemado y que durante su internación sufrió infecciones. Al mismo tiempo, sostuvo que el ataque fue perpetrado por otro interno y que se trató de un homicidio “Mi hermano hizo amistad con una mujer que había ingresado tres días antes de que él fuera quemado", reveló.

Y sumó: "Él la cuidaba, la acompañaba al baño. En un momento, no sé si por la salud mental, la mujer se apartó de él y en ese marco se dio una pelea con otro interno. No quiero que haya otro Gabriel Que una persona tenga problemas mentales no da derecho a maltratarla. Él quería ser tratado. La mayor parte del tiempo estaba lúcido. Sus ataques se daban cuando discutía con otra persona, como pasó acá".

Según Tamara, su hermano fue víctima de "la irresponsabilidad, el abandono y la falta de control" del personal del instituto de salud mental. "Claramente otro paciente tenía una vela, fósforos o un encendedor”, sentenció.

La Colonia Psiquiátrica de la localidad de Oliveros fue el centro de las críticas los últimos dos años a causa del deterioro de sus instalaciones y la falta de insumos.En octubre del 2020, el personal profundizó el reclamo, con cortes en la ruta nacional 11 por mejoras en las condiciones de trabajo para una atención digna de los pacientes. "El hospital se vino muy abajo en la parte edilicia y con la pandemia todo se empeoró. Hay un sector de cloacas que se tapó y el jueves desbordó material fecal en la sala 4. El olor es nauseabundo”, había manifestado Mercedes Barrios, enfermera de la institución desde 2012.

En total son 500 empleados de la colonia que soportan la falta de mantenimiento, entre psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, enfermeras, mucamas, médicos clínicos y de guardia, supervisores y personal de mantenimiento. “Parecen muchos pero no brindamos cantidad sino calidad. Tenemos 13 salas para 180 pacientes. Otros pacientes se encuentran con permiso en los hogares por la pandemia”, había dicho.

De acuerdo con aquella denuncia pública, el hospital "se vino muy abajo en la parte edilicia". "Tenemos salas donde funcionan sólo la mitad de los baños. Hay un sector de cloacas que se tapó. Y detrás de la última sala de ingreso hay una cava a cielo abierto para construir una cloaca, pero esa obra ya lleva 6 meses. El olor es nauseabundo para los profesionales y pacientes”, había señalado.

La profesional también remarcó que había sectores, como la cocina y el lavadero, donde se filtraba el agua cuando llovía. "Y la mampostería es un desastre. Con la pandemia todo se empeoró y llegan menos insumos. No queremos renegar porque falta por ejemplo cloro. Acá, si se rompe algo, no hay herramientas para repararlo. Contamos con un celular en cada sala y a veces no anda porque no tenés conectividad", denunció.

En junio del año pasado, la tragedia volvió a recorrer los pasillos de la colonia psiquiátrica de la localidad de Oliveros: 25 de los 30 pacientes (residen en forma permanente en todo el hospital entre 150 y 180 pacientes) de la sala 9 - donde están los que tienen más edad y quienes, aunque no sean adultos mayores, hace más tiempo que están en la institución- dieron positivo de Covid-19 y ocho fallecieron; y otros ocho trabajadores se contagiaron también.

Aquellos pacientes no habían sido incluidos en las listas de vacunación por estar naturalmente aislados. Pero el cerco, que los trabajadores lograron mantener durante todo 2020, hasta finales diciembre, cuando un paciente falleció, se vio superado por la segunda ola. Hoy todo el personal de la institución está vacunado, pero el operativo a nivel masivo se terminó de concretar recién la semana anterior a la tragedia, y la aplicación de dosis a los paciente concluyó ese mismo junio del 2021.