Un patrullero pasó en rojo a toda velocidad, atropelló y mató a una chica de 19 años en Villa Crespo

Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos el último domingo, cerca de la medianoche. Ariel y su novia, Sandra Daiana Constante, estaban cruzando a bordo de su moto por el cruce de Camargo y Serrano, Villa Crespo, cuando un patrullero –según los testigos, sin la sirena y a más de 80 km/h- cruzó el semáforo en rojo y los embistió a toda velocidad cuando pasaban por la esquina.

Si bien ambos jóvenes llevaban casco, la joven de 19 años murió poco tiempo después al ser trasladada al hospital. Al impactar contra el patrullero, Sandra golpeó contra la pared de una vivienda, mientras que su novio Ariel logró levantarse rápidamente tras el golpe con mucho dolor de espalda. El SAME los trasladó a ambos al hospital Pirovano, donde la joven mujer murió esa misma noche.

Mientras tanto, el joven fue internado con politraumatismos varios y está fuera de peligro. La oficial de la Policía de la Ciudad, Silvina Beñacar, que iba volante del patrullero mientras llevaba dos detenidos hacia la alcaidía de la Comuna 15, fue pasada a disponibilidad.

La mujer se encuentra detenida a la espera de ser indagada por la Justicia y fue apartada de sus funciones por decisión de las autoridades de la Oficina de Transparencia y Control Externo que lleva adelante el sumario administrativo. Mediante un comunicado oficial, la Policía de la Ciudad informó que las actuaciones por el hecho están a cargo de la Policía Federal Argentina por decisión judicial y que a ella se le suministró toda la información sobre el vehículo policial que conducía Beñacar.

El mismo, al igual que todos los patrulleros de la fuerza, están geolocalizados, lo que les permite saber el recorrido exacto de cada uno. Tras las primeras averiguaciones, la oficial que manejaba la patrulla quedó detenida junto con el conductor de la moto, que fue poco después liberado por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 56.

Esta mañana, en el lugar del hecho, una amiga de la joven atropellada, quien se identificó como Ayelén, dijo que espera que la policía "se haga cargo de lo que hizo". "El patrullero cruzó en rojo con dos detenidos arriba, lo cual no se justifica, no estaba en estado de persecución y no había ninguna razón por la cual estuviera yendo a tanta velocidad y cruzando en rojo, sin luces y sin sirena", expresó la joven, quien pidió que los testigos del hecho se presenten a declarar.

"Los chicos cruzaron en verde, los dos tenían casco y les faltaban unos diez metros para terminar de cruzar, por eso el patrullero impactó con la parte de atrás, que fue donde estaba Sandra, a la altura de la bicisenda", explicó.

Familiares y amigos de Sandra Constante, la joven de 19 años pidieron a través de las redes que las personas que fueron testigos del hecho se presenten a declarar. "Justicia por Sandra. Ayer la policía mató una chica. Necesitamos testigos", dice un cartel escrito a mano con tinta azul, roja y negra y pegado en la esquina de Camargo y Serrano, donde ocurrió el hecho.

"Viste algo? Ayer 17/11 en Camargo y Serrano (Villa Crespo) un patrullero atropelló a ella y a su novio que circulaban en moto. Buscamos Testigos, Sandra Constante tenía 19 años...ella sonreía a quien la viera bailar murga, se apaga por siempre esa sonrisa", señala otra publicación, posteada en el muro de Facebook con fotos de la chica.

Por su parte, Ayelén sostuvo ante los medios que los allegados buscan testigos y pidió que se presente a declarar "el chofer de la línea 65 que aparece en el segundo video que se viralizó". La joven dijo que para aclarar lo ocurrido "todavía falta un montón" y denunció "desprolijidades" en la investigación.

"Todavía falta un montón, de parte de la Policía y de todo el proceso judicial hay una especie de dilatación y desprolijidad en cuanto a la autopsia y al movimiento de las declaraciones, la verdad que todavía falta y lamentablemente para nosotros recién empieza, pero nada de lo que podamos hacer nos va a devolver a Sandra", expresó.

"Con el impacto Sandra quedó inconsciente, la trasladaron primero al Hospital Tornú, donde le hicieron una tomografía, tenía un traumatismo de cráneo, todo el parietal derecho hundido y una inflamación tal que la tuvieron que llevar al Pirovano, donde intentaron hacerle una neurocirugía pero no pudieron, y le declararon muerte cerebral", concluyó la amiga de la víctima.