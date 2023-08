Un pitbull mordió a cinco personas y un policía le disparó: “Estaba fuera de control”

“Fueron 20 minutos de terror”. La frase es de un vecino que vive a pocos metros de la esquina de las calles Liniers y Mendoza. Es que el domingo al mediodía, varias familias vivieron el miedo en su piel. Es que un perro de raza pitbull atacó a cinco personas. Dos de ellas terminaron con heridas muy graves y siguen internados. Y muchos otros se salvaron luego de que un policía le disparara al animal para poder detenerlo.

Según contaron los testigos y algunas víctimas del can, todo comenzó pasado el mediodía, cuando el animal empezó a ladrarles a las personas que pasaban por la calle. Finalmente, cerca de las 13, empezó un raid de mordidas que recién se detendría a los 20 minutos. Primero mordió a un chico, luego a una mujer y así hirió a tres personas más. Hasta que un policía de civil que pasaba por el lugar, de casualidad, a bordo de su auto, bajó y le pegó tres tiros.

Es que luego de atacar a dos de los vecinos, fueron muchos los que intentaron calmar al perro. Pero ninguno pudo. Entonces la única manera de pararlo fue a tiros. Cuando el pitbull cayó herido, varias ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegaron al lugar. Todos los vecinos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Ahí hay dos personas que aún siguen heridos y muy graves. En tanto, el can fue trasladado a una clínica veterinaria donde también sigue internado.

Uno de los vecinos dijo en una nota con LT8: “Fue un milagro que apareciera ese policía. No podíamos parar al perro y teníamos miedo que se metiera en nuestras casas para mordernos”. Y agregó: “Era un perro al que no se podía parar sin un arma. Lo vimos con nuestros propios ojos. Un policía le puso tres tiros y el can seguía atacando. No sabemos de dónde venía el perro, lo único cierto es que atacó a un hombre que venía caminando”.

Luego agregó: “Le pegamos con piedras, con un palo para que largara a uno de nuestros vecinos, y no lo largaba. A ese animal no lo parabas ni con una pala. Fue terrible. No sabía que un ataque de un perro así era tan letal. No había chances de ayudar”. Y sumó: “El animal estaba fuera de control y no hubo forma de espantarlo para que dejara de atacar”.

En tanto, el titular de la Sección Ecológica de la Policía Comunitaria, Daniel Ojeda, afirmó en una entrevista: “El animal tenía una chapita en su collar con un número telefónico, pero ayer estuvimos llamando y nadie nos atendió. Creemos que se ha escapado. El dueño tal vez no esté al tanto de lo que pasó. Lo importante ahora es que se haga presente y se haga cargo del animal, al que están tratando de salvar”.

Y continuó: “Todavía no se pudo corroborar si el animal tiene el chip de identificación tal como lo prevé una ordenanza en vigencia debido a la herida que sufrió. Probablemente estaba perdido, venía como escapando, por algo que lo asustó y se cruzó con un chico, que fue al primero que atacó. El animal estaba con miedo y atacó”.