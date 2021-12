Un policía de la Ciudad le pegó e insultó a una vecina de San Cristóbal: quedó grabado

Una vez más, un oficial de la Policía de la Ciudad protagonizó un episodio violento contra un vecino. En esta ocasión, el hecho ocurrió en el barrio de San Cristóbal, cuando el uniformado se presentó en la casa de Verónica por una denuncia vecinal. Según le dijeron, en un principio, otra vecina había apretado el botón antipánico para denunciarla.

Según el relato de Verónica, los problemas con su vecina vienen desde hace muchos años y parecen no tener solución. En ese sentido, les explicó a los policías lo que había ocurrido. Pero no le creyeron. Por eso, decidió tomar su celular y grabar la situación. Lo que la mujer no esperaba era que el Policía primero la insultaría y una vez afuera de su hogar, le daría un golpe.

En la secuencia que filmó la mujer, se ve al policía que la mira y le dice a través de la ventana: “¿Qué pasó, señora? ¿por qué me graba?”. Ella le responde: “Nada, por qué”. Y ahí viene el insulto, cargado de racismo. Tras un breve intercambio de palabras, el policía le dice: “Bueno, andate a la puta que te parió. Sí, sí, ahora filmame. Andate a la puta que te parió. Por gente como vos estamos como estamos, negra de mierda”.

Minutos después, la mujer salió a la vereda para seguir grabando al agente. Para ese entonces, ya había más oficiales en el lugar. Cuando levantó su celular, el uniformado la golpeó en el ojo y le tiró el celular al piso. Como consecuencia del golpe, la mujer quedó con el ojo morado. Ese mismo día, le hizo una denuncia al policía, quien en ningún momento dijo su nombre y tampoco llevaba la placa identificatoria.

En una entrevista, Verónica contó que hace tres décadas vive en esa casa de la calle Estados Unidos al 3200 y que siempre hubo problemas con la vecina que le hizo falsas denuncias. “Nunca la agredí, ni la insulté. Ni nada. Pero esta mujer me denuncia prácticamente a diario”, relató.

Y sumó más datos: “La última vez, la justicia le dio un botón antipánico que ella se encarga de tocar sistemáticamente. Fue cuando el 19 de diciembre lo activó y llegó la Policía a la puerta de mi casa. Ya perdí la cuenta de cuántas veces vinieron y se fueron porque no hay agresiones ni amenazas”.

Claro que en ningún momento había vivido una situación parecida a la que ocurrió el martes, cuando un oficial la atacó verbal y físicamente. Sobre las razones por las que empezó a grabar al miembro de la Policía de la Ciudad, explicó: “Me puse a filmar porque estoy cansada que mi vecina les diga cualquier cosa. ‘Voy a grabar las mentiras’, le dije al policía cuando me preguntó por qué lo filmaba”.

Entonces, relató sobre la agresión del policía: “No quería decir el nombre, se tapa con una carpeta. Entonces me tiró el teléfono al piso. Lo levanté, lo seguí filmando y me pegó con la carpeta en un ojo y me lo dejó morado. Los demás no hicieron nada. Sólo uno de ellos me ofreció llamar a un superior. Yo me comuniqué con el 911, y el que me agredió me pidió perdón. Me llevaron a una comisaría donde hice la denuncia. Actualmente tiene la causa la Fiscalía Penal N° 14″. En las últimas horas, el policía agresor fue identificado, puesto a disponibilidad y presentarse frente a una junta psicológica para que determinen si seguirá como miembro de la fuerza.