Un policía mató a un chico mientras le apedreaban la casa: la denuncia de la familia de la víctima

Roque Jesús Barraza tenía 19 años, por la mañana trabajaba en un minimercado y por la noche estudiaba para terminar el colegio secundario. El domingo, él y su grupo de amigos se cruzaron con el oficial Diego Arévalo, quien se encontraba junto a tres colegas en la puerta de su casa del Barrio Siglo XXI, en la manzana 43, lote 14.

De acuerdo a su versión, los jóvenes le estaban apedreando la casa y en un confuso episodio que la Justicia trata de determinar, hirió de muerte a Barraza. "Mi hijo estaba tirado en un charco de sangre. Yo lo quería levantar y la Policía no me dejaba, todavía estaba con vida y la ambulancia no llegaba nunca", denunció Gilda, madre de la víctima.

El hecho ocurrió en Santiago del Estero cerca de las 6 de la mañana. Los jóvenes estaban volviendo de una fiesta y pasaron por la puerta de la casa donde se encontraba el policía de 28 años. Por razones que aún se están investigando, ambos grupos -el de la víctima y el de los oficiales- comenzaron a insultarse mutuamente. Los insultos se convirtieron en agresiones e invitaciones a pelear.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese momento, Arévalo ingresó a su casa, salió con un rifle de aire comprimido y comenzó a disparar. El grupo se alejó corriendo, insultando al oficial, hasta una plaza ubicada en las cercanías, donde se quedaron discutiendo lo que había ocurrido. Furiosos, algunos regresaron a sus casas y otros quisieron volver hasta la casa del policía para seguir con la disputa. Querían "pelear mano a mano, de igual a igual", según trascendió en medios locales.

Al regresar, ya no estaba el oficial en la puerta y la casa estaba cerrada. Es por eso que comenzaron a romper el cordón cuneta para juntar cascotes y empezaron a apedrearle la casa a Arévalo. Fue en ese instante cuando apareció Barraza, quien era amigo del grupo y que -según los primeros testimonios- no había estado con ellos durante la noche. De hecho, fuentes del caso afirman que habría tratado de convencerlos de que dejaran de tirar piedras y que se fueran.

Pero mientras que el chico de 19 años intentaba convencer a sus amigos que se fueran del lugar, el oficial -totalmente fuera de sí- tomó su arma reglamentaria y disparó contra el grupo. Barraza recibió dos impactos de bala que le costaron la vida y, según los especialistas, murió en el acto, versión que su madre no duda en contradecir. "Cuando llegué al lugar, (Arévalo) salió a insultarme, estaba borracho", afirmó la mujer.

Los amigos de Barraza comenzaron a pedir auxilio y se contactaron con su mamá. "Mi hijo estuvo tirado hasta las 9 de la mañana. No han hecho nada porque era un colega de ellos. Esto es un gatillo fácil con gente inocente, con gente que trabaja y estudia. No tengo consuelo, era un hijo ejemplar", dijo Gilda, entre lágrimas. Ni bien se confirmó la muerte del chico, sus amigos amenazaron con quemarle la casa al policía, que fue detenido y debió ser escoltado para protegerlo.

De acuerdo a la versión de los implicados en el caso, Arévalo tomó su pistola calibre 9 milímetros y los amenazó: "¡Vengan, hijos de puta! ¡Háganse los malos ahora!". Luego, le propinó dos certeros disparos a Barraza -uno en la cabeza- que acabaron con su vida en la esquina de Leónidas Espeche y Nicolino Locche, frente a una carnicería. "Pasó mi sobrino por ahí y empezó a decirles un montón de cosas, a insultarlos", dijo Verónica Barraza, tía de la víctima, a Radio Panorama.

Además, con mucha tristeza contó que este lunes se llevó a cabo el velorio de su sobrino en la casa de su mamá, en el barrio Campo Contreras 750 Viviendas. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia por orden de la fiscal Celia Inés Mussi. Mientras tanto, Arévalo fue detenido y trasladado al Centro Único de Detenidos (ex Fandet), a la espera de su indagatoria.

La Justicia además puso una escolta permanente en el hogar de Arévalo a raíz de las amenazas de los familiares de Barraza. En las redes sociales, familiares y amigos lloraron la tragedia de "Chuna", el apodo de la víctima.. "Hoy se nos fue 'Chuna' Jesus Barraza. Te voy a recordar siempre con ese corazón gigante que tenías como siempre. Jóvenes la noche de ahora no es la misma de antes cuídense mucho", escribió Leandro, uno de sus amigos. "Hoy nos toca despedirte, dale fuerzas a tu madre y hermanos", escribió otro de sus amigos, quien a su vez reclamó justicia por "otro caso de gatillo fácil".