Un policía mató por accidente a su mejor amigo y la familia de la víctima lo linchó

El uso y la portación de armas de fuego en el país es una problemática que se aborda desde hace muchos años. El último jueves, un hombre de 28 años fue al taller mecánico donde su amigo había empezado a trabajar hacía tres días, y cuando le mostró su arma reglamentaria se disparó una bala “por accidente”, la cual impactó en el pecho de la víctima y lo mató.

La víctima identificada como Nicolás Escobar, de 29 años, trabajaba en un taller mecánico ubicado sobre la calle 12 de Septiembre al 880. Hacía tres días que estaba en dicho lugar, motivo por el cual el detenido se acercó a saludarlo para felicitarlo. Según el padre de la víctima ambos eran “mejores amigos de toda la vida”.

El policía perteneciente a la Comisaría 41 tenía una Bersa Thunder de 9 milímetros, que al ser disparada le ocasionó la muerte inmediata de la víctima. Al momento de llegar al lugar de los hechos para reconocer el cuerpo, el padre de Escobar reveló que estaba en shock por lo sucedido, motivo por el que tuvo que ser atendido por el personal de salud.

Por su parte, un primo de la víctima que también estaba presente en el lugar y en el momento en el que ocurrió el hecho, fue llevado a la comisaría a declarar como testigo, mientras que el cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial para que se le realice la correspondiente autopsia y personal de la División Homicidios, de Criminalística y de Metropolitana iniciaron las pericias del lugar. En el caso actúa la Fiscalía de Homicidios a cargo de María Eugenia Titanti.

Por último, y antes de ser detenido, la familia y los amigos de Escobar se presentaron frente al acusado y comenzaron a pegarle en conjunto. Debido al disturbio, tuvieron que intervenir los policías de la zona, quienes se encontraban controlando las calles en bicicleta.

Un dato no menor, es que las armas de fuego han sido criticadas por diversos políticos a lo largo de los últimos años. De hecho, el pasado jueves la Ciudad de Buenos Aires implementó 66 pistolas Taser, con el fin de que los policías no se vean obligados a recurrir a las balas, ya que no solo son desfavorables con la vida de quienes son detenidos, sino también por la cantidad de accidentes que ocurren de este estilo.