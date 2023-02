Un posteo, salida a un boliche y show de strippers: cómo fueron las últimas horas de Ferni Ayala

El lunes, Ferni Ayala fue hallada sin vida con dos tiros en el pecho y el cuerpo colmado de moretones por una de sus hermanas en el departamento 187 del primer piso del edificio ubicado sobre la calle Lavardén, manzana 18, de la villa 21-24 en el que vivía con su pareja de hace más de un año y medio a quien se lo identificó como Esteban Rojas, pero en redes sociales su nombre es “Alex Prado”. Convivían hace unos siete meses y su familia estaba preocupada porque estaba desaparecida desde la última noche en que la vieron: en la madrugada del domingo 19 de febrero.

Su pareja ahora está prófugo, tiene pedido de captura nacional e internacional y, según denunciaron los familiares de la víctima, así como los vecinos de la villa 21-24, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, que dicen que lo conocen en todo el barrio, el asesino estaría en Brasil y no en Paraguay, país del cual ambos son oriundos.

A medida que fue pasando la semana fueron surgiendo diferentes indicios al respecto de la relación que tenía la joven de 28 años con el hombre de 44 años que fue identificado como “prestamista”, además de dueño del edificio en el que vivía junto a Ferni. Trascendió que el vínculo era "tóxico" y que Rojas (o Prado) tenía una obsesión por revisar el celular de la mujer. De la misma manera, el hombre habría instalado cámaras en toda la casa y prohibía que se viera con amigas; por lo que la familia de ella ya reclamaba el distanciamiento que había tenido desde que estaba en pareja con su presunto asesino.

Horas antes del asesinato, a las dos de la madrugada del domingo, ella había publicado en su cuenta de Facebook: “Amorcito”. Era una foto de ambos, él la abrazaba por los hombros y el cuello y estaban frente a un espejo, vestidos como para salir. De acuerdo a lo que contaron las hermanas de Ferni, se habrían encontrado en un boliche en Constitución donde había un show de una banda que a ella le gustaba.

En ese momento, la pareja estaba acompañada por dos de sus hermanas. Una de ellas, Clara, dijo ante C5N que el hombre, que permanece prófugo, era "celoso" pero que no sospechaba de él porque nunca la vio golpeada: "Nunca la vi golpeada, sí estaba más alejada de la familia desde que se juntó con él hace como siete meses". Esta misma hermana fue quien abrió la puerta con un vecino a las patadas el día lunes y la encontró sin vida.

Clara recordó que, en su momento en el local bailable, sus otras hermanas se van al baño y cuando vuelven, se encontraron a Ferni “muy angustiada y a punto de llorar". La mujer dijo que en el grupo había un amigo de la víctima de 28 años que le hizo un comentario a Esteban. Éste la habría dicho: "Cuidala que es una buena chica, valorala, ella sufrió mucho en su relación anterior". Éste respondió violento: "Lo volvés a nombrar y te rompo la cabeza". "Algo así le dijo y creo que eso fue lo que desató todo esto”, opinó.

Sin embargo, no habían visto ninguna discusión entre ellos ni ninguna otra señal que podría indicar el trágico desenlace. Luego, pasadas las cuatro de la madrugada, la pareja se marchó a otro local bailable donde había un show de stripers. Este momento, Ferni lo transmitió en vivo. Crónica pudo capturar el video y en él se muestra que estaban junto a una barra mirando desde lejos el espectáculo.

Clara, además, reveló que su familia se enteró que el hombre tenía "tres o cuatro denuncias" de pareja anteriores. Quizás por eso utilice dos nombres. "Dicen que había tirado a la ex mujer embarazada de ocho meses por las escaleras. Después, le había cortado el pelo con un cuchillo a otra chica rubia", mencionó.

"Hay rumores de que a Paraguay no va a ir. De que va a ir a Brasil porque él tiene los medios económicos y lo puede hacer. Puede ir a cualquier parte y donde él quiera. Paraguay sería lo lógico, pero tenemos información de que ya estaría en Brasil. Todo el edificio es de él y acá vivían juntos. Él la mató en el primer. Ayer, el abogado salió a decir que Esteban dice que no fue él. Si no fue él, ¿por qué se fue? ¿por qué no se quedó a dar la cara?”, dijo Alicia, hermana de Ferni a la TV Pública.

La familia y los vecinos reclaman justicia desde el lunes por el femicidio de Ferni Ayala. La causa está a cargo del fiscal Pablo Recchini, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 44, y el juez 40 del mismo fuero, Mariano Iturralde. Fueron los agentes de la Comisaría 4D quienes acudieron al lugar, luego de que la hermana de la joven realizara la denuncia por averiguación de paradero.