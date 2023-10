Una actriz porno denuncio a su ex novio porque la quiso matar: "Se mostraba liberal"

Una actriz erótica de la provincia de Salta realizó una denuncia pública donde aseguró que su ex pareja la persiguió por Londres y, al volver a la Argentina, continuó hostigándola pese a que había realizado la presentación formal a la justicia y tenía una restricción perimetral. Se trata de Laura Perea, quien insistió en que el agresor (cuyo nombre decidió no hacer público) “no tiene nada que perder” en el caso de que le suceda algo.

En diálogo con TN, Laura reveló que la violencia de género comenzó a principios de 2022 y que ellos se conocían desde hace 10 años. “Somos de la misma ciudad y nos conocemos desde hace muchos años, pero volvimos a hablar en septiembre de 2021 por Instagram. Se mostraba liberal, sin ningún síntoma agresivo, incluso respetó mi trabajo y me dijo que no le generaba celos ni tenía problemas de algún tipo. Pero después empezó lo peor”, se lamentó.

A pesar de las agresiones, la actriz porno dijo que no planea irse de la provincia y que tampoco pretende emprender una mudanza hacia otro departamento luego de lo sucedido, pero que, a pesar de haber hecho nuevamente la denuncia, tiene miedo y vive siempre alerta. “Creo que lo mejor es que esté detenido”, dijo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Toda esa etapa la recuerdo con mucha violencia verbal. Me insultaba, me decía que era una puta de mierda, que seguro estaba con otro. Me repetía constantemente que me iba a matar a mí y a cualquier otro que estuviese conmigo”, dijo Laura, que luego añadió: “Me amenazaba constantemente. Ahí decidí dejarlo e irme a vivir a un hotel, pero todo el tiempo tenía que estar moviéndome porque él me encontraba”, indicó.

La artista siguió comentando que el hombre quería que ella lo perdonara por todas las veces que la había violentado y que la pasaba a buscar por el aeropuerto e intentaba hacerle regalos. “Pero después volvía a insultarme, a decirme un montón de barbaridades. Él ahora está detenido. Me gustaría llegar a juicio y que todo siga así. Porque me dijo que me va a buscar y que no tiene nada que perder, que vaya donde vaya él va a estar ahí”, aseveró.

La denunciante indicó que su ex novio guardaba en su teléfono la ubicación de su IPhone para saber donde se encontraba para encontrarla “casualmente” cuando se encontraban de viaje en Londres -lugar donde comenzaron las agresiones y se erradicó la primera denuncia- y que este fue el motivo principal por el cual decidió regresar a la argentina. “Lo metieron preso en Londres y tenía libertad preventiva, a la espera del juicio. Pero yo después levanté la denuncia y él no fue preso”, contó.

Pasaron las semanas y, a pesar de que la actriz porno pensaba que se había librado de él, tuvo que volver a denunciarlo por porque el acoso se volvió constante. Además, recordó que cuando se reencontró con el agresor después de varios años, lo acompañó a Buenos Aires a intentar tramitar la visa para ingresar a los Estados Unidos pero que fue rechazada por tener una denuncia por violencia de género anterior, la cual negó rotundamente: “el me repetía que era todo un invento, una mentira, y yo le creí”, se lamentó.

Ahora, la actriz erótica informó que en los últimos días volvió a sufrir un nuevo ataque cuando salía del gimnasio, cuando caminaba junto a su entrenador y su ex pareja apareció e intentó atacarla con una piedra en la mano.

Por último, Laura dijo que tras hacer la denuncia pública en las redes sociales, recibió mucha agresión por parte de otras mujeres, no solamente por la agresión en sí, sino que también fue juzgada por vender videos eróticos y ser modelo porno: “Vi a muchas personas en común, mujeres en muchos de los casos, apoyándolo a él. Echándome la culpa y atacándome por mis cirugías. Yo sé que son cirugías extremas, pero yo quise hacérmelas y me gustan. Mientras eso suceda, lo que diga el resto no me afecta. Sólo pido que él no me haga más nada”, pidió.