Una embarazada murió tras ser embestida por dos motochorros que huían de un robo

Dos sospechosos que escapaban de la policía a bordo de una moto robada embistieron y mataron este domingo a la noche a una joven embarazada de tres meses que se trasladaba en un rodado similar junto a su pareja, en la localidad bonaerense de Castelar.

Una embarazada murió luego de ser atropellada por motochorros.

El hecho ocurrió anoche, cerca de las 21, cuando efectivos de la comisaría 1ra. de Ituzaingó quisieron identificar a los ocupantes de tres motos que se encontraban en el cruce de Rivadavia y Pérez Quintana, de esa localidad de oeste del conurbano,

Al ver a los policías, los ocupantes de las motos comenzaron a huir, por lo que el patrullero inició la persecución de una de las motos, color blanca, que tenía pedido de secuestro activo, ya que había sido robada en zona norte.

La moto estaba tripulada por dos jóvenes, quienes se dirigieron hacia la zona de Castelar, donde mientras eran perseguidos embistieron en el cruce de las calles Pardo y Palmero a una motocicleta tipo 110 también blanca, en la que viajaba la mujer con su pareja, Ariel Boracchia.

A raíz del impacto, la joven embarazada murió en el acto, mientras que su pareja sufrió heridas, al igual que uno de los tripulantes de la moto perseguida, identificado como Leonardo Díaz (27), quien falleció más tarde en un hospital de Morón.

En base a lo que se pudo reconstruir, se sabe que tras la muerte de Silva y del delincuente, el otro sospechoso, Martín Prada, fue detenido y en su poder se encontró un revólver calibre 22.

Los padres de la joven fallecida contaron esta mañana a la prensa que ella y su pareja estaban yendo a su casa al momento de ser embestidos y que los vecinos les contaron que el patrullero chocó a la moto primero, lo que provocó que embistiera a la mujer, por lo que reclamaron ver las cámara de la zona para ver qué paso.

"Mi hija salió a comprar y no volvió más. Estaba embarazada de tres meses", dijo llorando Alejandra, madre de la joven fallecida, identificada por la policía como Milagros Silva, de 21 años.

La joven de 21 años murió en el acto.

La mamá de Milagros aclaró que la chica y su pareja estaban en su casa, y que habían salido a comprar queso y una gaseosa para volver y cenar.

"La versión que me dijeron es que la embistió una moto que era perseguida por policías, pero luego los testigos me dijeron que la policía iba sin sirena y que ellos no tuvieron forma de darse cuenta de que había una persecución. Me dicen que el vehículo de la policía choca a la moto y eso provoca que caiga encima de mi hija", agregó la mujer.

Alejandra explicó además que la zona donde sucedió el hecho es "muy oscura", como una "boca de lobo" y que la pareja de su hija, cuando pudo levantarse, la encontró "aplastada por la moto" y ya fallecida.

"Me dijeron que hay cámaras, quiero saber cómo fue, si fue culpa de la policía o de los delincuentes, pero quiero justicia. Hay un montón de personas que salen a la calle y no vuelven mas", cerró.