Una ex policía fue condenada a cadena perpetua por un doble homicidio en ocasión de robo

La ex oficial de Policía de la Ciudad Sonia Soloaga, fue condenada a prisión perpetua este lunes por asesinar a un matrimonio hace dos años en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

Las víctimas fueron Alberto Chirico y María Delia Speranza, y el objetivo del crimen fue el robo de entre 70.000 y 80.000 dólares con los que la agente quiso pagar un viaje a Disney por el cumpleaños de 15 de su hija.

La pena fue confirmada este lunes por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 integrado por Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Rofrano, quienes paralelamente absolvieron al segundo imputado, el entonces también policía de la Ciudad Diego Pachilla, pareja de Soloaga al momento del hecho.

El oficial estaba acusado de "encubrimiento agravado" porque le atribuían haber ayudado a la homicida a deshacerse del arma con la que cometió el doble crimen

Soloaga lloró antes de escuchar la pena de manera remota desde el Complejo Penitenciario Federal IV para mujeres de Ezeiza, donde está detenida desde 2019. "Jamás pensé vivir algo así, es algo que nunca me imaginé. Hace dos años que estoy acá y que perdí muchas cosas, perdí el derecho de cuidar a mi hija, dejé a mi hija sola", señaló ante los jueces.

"La verdad que sí fue un error y me voy a hacer cargo de equivocarme con la denuncia. Pero lamentablemente de lo que les pasó a esas personas no pienso hacerme cargo nunca porque no tengo nada que ver", agregó en relación a la falsa denuncia realizada sobre el robo de su arma, mediante la cual pretendía encubrir la desaparición de la pistola reglamentaria con la que cometió los asesinatos.

La ex agente aseguró que efectuó aquella denuncia para no ser castigada por sus superiores por haberse olvidado -según aseguró- el arma en el baño de una estación de servicio.

Mediante la pena recibida, Soloaga deberá pasar al menos 35 años en prisión y recién podrá pedir libertad condicional en 2054, cuando tenga 69 años.

En relación a Pachilla, no sólo se lo consideró inocente, sino que se determinó que no se puede imputar de encubrimiento a quien es pareja del autor de un delito.