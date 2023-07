Una foto, bullying y la brutal confesión de su amigo: la hipótesis del crimen de Joaquín

En las últimas horas se dieron a conocer las pistas que señalaron al compañero de Joaquín Sperani como el autor del crimen del adolescente de 14 años. El joven había desaparecido el último jueves y fue hallado muerto en una vivienda ubicada a unos 100 metros de la escuela secundaria a la que concurría. La madre de la víctima denunció que sufría bullying y su padre, reveló cómo se dio cuenta de que el amigo de su hijo era el homicida.

Mariela Flores, mamá de Joaquín, reveló las hipótesis que maneja el fiscal del asesinato que ocurrió en Laboulaye, Córdoba. La mujer manifestó que hace poco había denunciado en el colegio varios episodios de bullying y manifestó sus sospechas con respecto a la relación que unía a su hijo con su amigo de 13 años, el cual confesó el crimen en las últimas horas. “Yo denuncié bullying en el colegio meses atrás. La escuela no hizo nada. Saco fuerzas porque no quiero que otro chico pase por esto. En esta ciudad todo tapamos y todo nos callamos. No, basta. Que Joaquín destape todo”, expresó Flores ante los medios.

“Era un chico correcto, yo estaba criando un hombre. Un ser responsable como estoy criando a mis otros hijos varones. Yo le doy valores a mis hijos. Es muy feo ver a tu hijo en un cajón todo desfigurado. Quiero quedarme con el recuerdo de mi hijo sano”, dijo la mamá de Joaquín, entre lágrimas y visiblemente afectada por el crimen.

Sobre el amigo del nene, Mariela contó que le costó "entender por qué lo hizo y qué lo llevó a hacer eso”. “Lo tomo con pinzas, pero el fiscal sospecha que el asesino estaba enamorado de Joaquín y ese pudo haber sido el causante de la muerte”, deslizó la mujer. “Por semejante dolor yo terminé internada, por la locura que tenía en la cabeza”, contó la mujer sobre cuando se enteró de la muerte de su hijo. "Nadie me lo va a devolver”, lamentó con profundo dolor.

“Fue tan desgarrador saber que no teníamos más a Joaquín. No fuimos más nosotros. Mi sobrina que encontró a Joaquín está destrozada. Esa imagen no se la va a sacar más. Nadie le dijo si quiere una psicóloga. Tiene 20 años y era un mimado de ella. Era una criatura sana, sin maldad”, lamentó después Mariela.

La imagen que llamó la atención

El papá de Joaquín, Martín Sperani, estuvo minuto a minuto atento a las últimas noticias del caso. Fue él mismo quien reveló que en el análisis de las cámaras se logró identificar al mejor amigo de su hijo como uno de los posibles sospechosos de lo que finalmente resultó un crimen. “Cuando lo veo por las cámaras que iba sonriente el mismo día, veo que vuelve el nene solo. Ahí noté que algo se cayó y descubrí que era el teléfono de mi hijo. Fue en ese momento que empecé a sospechar”, manifestó. El padre del adolescente afirmó que le costó creer que aquel que consideraba "uno más de la familia" haya sido el asesino.

Luego, la investigación avanzó y el adolescente -que tiene 13 años- fue detenido por la policía cordobesa. Según relató Enrique Carreras, jefe de la Policía de Laboulaye, el chico primero aportó información y luego intentó confundir a los investigadores. “Se hicieron amigos en tercer grado de primaria, nunca hubo un episodio de violencia, no lo imaginaba yo”, explicó. “El testigo que teníamos decía una cosa, después otra. Las pistas que nos daban los testigos apuntaban para otro lado”, describió Carreras el domingo por la tarde. A su vez, explicó que la causa pasará a un juzgado de menores debido a que el único detenido es un menor de 13 años, cuya identidad es reservada.

“Él estaba declarando cuando me dieron la noticia, nos dividía una pared. Él declaró que había matado a mi hijo, fue muy duro y desgarrador ese momento”, señaló Sperani en diálogo con Radio Mitre de Córdoba. En ese sentido, expresó: “No termino de entenderlo, no. Que su amigo haya hecho esto, que era uno más de la familia, los padres también, era un entorno familiar. La verdad es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta”. El padre de la víctima detalló que todavía no tuvo contacto con los padres del presunto asesino de su hijo, y que el último contacto que había tenido fue con el padre del sospechoso, cuando todavía buscaban a Joaquín como desaparecido.