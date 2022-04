Una jauría de perros atacó y mató salvajemente a un hombre en San Juan: "Tenía grandes heridas"

Hace más de 48 horas que buena parte de la provincia de San Juan está inmersa en una fuerte conmoción como consecuencia de la muerte de un hombre de 53 años, quien falleció a manos de una jauría en el ingreso al Parque de las Tecnologías Ambientales de San Juan, el lugar en donde se encuentra el relleno sanitario y la planta de tratamiento de residuos.

La victima fue identificada como Néstor Daniel Morales, quien según los testigos "fue mordido por entre 10 y 15 perros que desde hace unos días deambulaban por la zona", ubicada en la localidad de La Bebida, en el departamento de Rivadavia, a unos 10 kilómetros de la capital de San Juan.

Los compañeros de Morales declararon que, mientras estaban trabajando en un galpón, a tres kilómetros del ingreso del Parque, comenzaron a escuchar "ladridos y gritos desesperados de una persona”.

Una de las primeras voces oficiales que salió a dar precisiones sobre el hecho fue el fiscal que investiga la causa, el titular de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, que por estas horas busca determinar quienes fueron los responsables y el grado de, valga la redundancia, responsabilidad que tuvieron cada uno. Uno de los datos que el funcionario judicial deslizó, en declaraciones a Radio Colón, es que todavía no se encontraron a los animales que realizaron el ataque.

Pero además, tampoco se tiene una precisión sobre sus dueños. Aunque sí se cursó un pedido de captura. "En casos anteriores no se ha podido delimitar responsabilidad, es complicado, pero en esta oportunidad es prematuro decir. Estos perros no es que de manera fija habitan el basural sino que van y vienen, y se habla de cerca de 50 perros no sólo de 10 o 15", señaló Grassi.

"Una vez que se obtengan todas las pruebas y como fiscalía consideremos que no hay más pruebas relevantes, se evaluará si este hecho terrible tiene responsables. Comprendo que la sociedad quiere un responsable pero tengo la limitación del fuero penal, no es lo mismo que una justicia civil o laboral. Y para eso se va a analizar detalladamente el caso y si corresponde se hará una imputación", agregó.

Una de las cuestiones más difíciles para dar con estos animales tienen que ver con el tamaño del predio. Es que en 200 héctateras es complicado, según el fiscal, tener un control de por dónde podrían haber ingresado o salido. Lo mismo ocurre para saber si el dueño en algún momento apareció para intentar sacar de allí a los animales.

Los compañeros de la víctima, que oficiaron como testigos del hecho, relataron que cuando llegaron al lugar, en una camioneta vieron cómo "los animales atacaban a Néstor que estaba en el piso con la ropa desgarrada y con muchas heridas, y ya ni se defendía".

Indicaron que "con la camioneta y a pedradas" lograron separar a los perros del cuerpo de Morales y que lo llevaron hasta el Hospital Marcial Quiroga, pero agregaron que "había perdido mucha sangre y tenía grandes heridas, por lo que falleció antes de llegar" al centro médico.

Un caso similar se registró el 2 de noviembre pasado cuando una jauría atacó y mató a Florencia Ledesma, de 23 años, cuando corría cerca de su casa en el departamento Albardon.